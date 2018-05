Du lieber Himmel: Metallica zerschreddern Abbas „Dancing Queen“

Am Freitag gaben Abba bekannt, dass sie wieder ins Studio gegangen sind – und im Dezember 2018 mit „I Still Have Faith In You“ ihren ersten neuen Song seit 1982 veröffentlichen werden. Ein weiterer soll folgen, um die große Hologramm-Welttournee der Schweden zu bewerben (würde aber auch ohne neue Lieder restlos ausverkauft werden). Der Abba-Backkatalog von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson and Anni-Frid Lyngstad gilt als gut durchleutet und weitestgehend auf den Markt gebracht. Aber es gibt noch Songs bzw. Songfragmente, die auf ihre Veröffentlichung warten. Von Bennys Piano-Instrumental „When The Waves Roll Out To Sea“ etwa gibt es…