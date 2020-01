Als „Bohemian Rhapsody“ von „Mamma Mia“ ausgeknockt wurde

Das wird Sie auch interessieren





„Bohemian Rhapsody“ ist der größte Hit von Queen – wenn man die Songs der Band danach bemisst, wie lange und zu welcher Zeit sie auf Platz eins der britischen Charts zu finden waren.

Ende des Jahres 1975 wurde die UK-Verkaufsliste klar von „Bohemian Rhapsody“ angeführt. Bis zum 31. Januar 1976 belegte der opernhafte Song aus dem Album „A Night At The Opera“ die Pole Position. Dann schlugen Abba zu.

Ausgerechnet ihr später zum Titel eines weltweit vermarkteten Musicals (inklusive Verfilmung) vermarkteter Hit „Mamma Mia“ überflügelte den Queen-Track.

Mama mia, let me go…

Bemerkenswert ist das vor allem deshalb, weil in den Lyrics von „Bohemian Rhapsody“, gedichtet von Freddie Mercury, ausgerechnet die Zeilen „Oh mama mia, mama mia, mama mia, let me go/Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me“ vorkommen.

Als hätten es Queen bereits vorausgeahnt…