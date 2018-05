Die Musikkassette scheint nicht tot zu sein: AC/DC bringen sie zurück in die Charts. Ihr Album-Klassiker „Back in Black“ ist wieder einmal in den amerikanischen Billboard 200 vertreten, auf Platz 152.

Der Erfolg liegt, wie „Billboard“ ermittelt hat, auch am diesjährigen Record Store Day vom 21. April. Für das Event wurde das 1980 erstveröffentlichte Werk als MC neu aufgelegt. Die Kassette erschien zuletzt 2006, das könnte den Popularitätsschub erklären.

„Back in Black“ erschien nun als limitierte Kassette. In der entsprechenden Verkaufswoche wurden 6.000 Einheiten abgesetzt (ein Plus von 36 Prozent). 3.000 Exemplare davon waren traditionelle Tonträger, wie LPs, CDs oder eben MCs. Die Musikkassetten machten 45 Prozent der Verkäufe aus.