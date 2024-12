AC/DC live 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

AC/DC haben am heutigen Montag (02. Dezember 2024) für das Frühjahr 2025 ihre Rückkehr nach Nordamerika angekündigt. Im Rahmen ihrer „Power Up“-Stadiontour werden sie erstmals seit neun Jahren wieder in den USA und Kanada auftreten. Die Tour startet am 10. April 2025 in Minneapolis, Minnesota, und umfasst insgesamt 13 Konzerte in bedeutenden Städten. Termine für Europa sind anscheinend nicht vorgesehen.

Die Tour startet am 10. April in Minneapolis und umfasst 13 Shows in Stadien wie dem Rose Bowl in Pasadena, dem Gillette Stadium in Foxborough und dem Soldier Field in Chicago.

Tourdaten und -orte:

10. April 2025: Minneapolis, MN – US Bank Stadium

14. April 2025: Arlington, TX – AT&T Stadium

18. April 2025: Pasadena, CA – Rose Bowl

22. April 2025: Vancouver, BC – BC Place

26. April 2025: Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

30. April 2025: Detroit, MI – Ford Field

4. Mai 2025: Foxborough, MA – Gillette Stadium

8. Mai 2025: Pittsburgh, PA – Acrisure Stadium

12. Mai 2025: Landover, MD – FedExField

16. Mai 2025: Tampa, FL – Raymond James Stadium

20. Mai 2025: Nashville, TN – Nissan Stadium

24. Mai 2025: Chicago, IL – Soldier Field

28. Mai 2025: Cleveland, OH – FirstEnergy Stadium

Diese Tour markiert die erste Nordamerika-Tournee der Band seit 2016 und wird von Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug und Chris Chaney bestritten.

Tickets sind ab dem 6. Dezember 2024 erhältlich. Weitere Informationen und Ticketkäufe sind über die offiziellen Verkaufsstellen möglich.

Im Oktober 2023 machte Angus Young einen überraschenden Auftritt im „AC/DC High Voltage Dive Bar“ in Indio, Kalifornien, während des Power Trip Festivals. Dort interagierte er mit Fans und präsentierte ein Wandgemälde der Band, was anscheinend seine Verbundenheit mit der Fangemeinde unterstrich.

Brian Johnson hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Schritte unternommen, um seine Karriere trotz gesundheitlicher Herausforderungen fortzusetzen. Im Jahr 2016 musste er sich aufgrund drohenden Hörverlusts von Live-Auftritten zurückziehen. Dank neuerer Technologien konnte er sein Gehör teilweise wiederherstellen