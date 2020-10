AC/DC: Das offizielle Video zu „Shot In The Dark“

Soeben veröffentlichten AC/DC ihre neue Single „Shot In The Dark“. Alles über die triumphale Rückkehr

Das Warten hat ein Ende: Am Mittwoch (7. Oktober) veröffentlichten AC/DC ihre neue Single „Shot In The Dark“. Damit geben die australischen Hardrock-Legenden ihr erstes musikalisches Lebenszeichen seit dem 2014 erschienenen „Rock or Bust“ – und einen Vorgeschmack auf das kommende Studioalbum der Band „PRW/UP“. Zwar feierte die Band die Veröffentlichung mit einer YouTube-Premiere, ein Musikvideo bleibt die Band ihren Fans aber (noch) schuldig: Denn im Clip ist nur ein Bild eines Bühnen-Setups samt Logo zu sehen. Einzig das Flimmern des Logos, ein wenig Rauch sowie ein paar Zoomeffekte sorgen für ein bisschen Bewegung im sonst statischen Bild. 5 Erkenntnisse…