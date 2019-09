AC/DC: Gedenkmünzen zu Ehren von zwei legendären Alben der Band

Das wird Sie auch interessieren





Zwei Gedenkmünzen sind jüngst auf den Cookinseln erschienen, um zwei klassische AC/DC Alben zu ehren. Die Nation im Südpazifik haben die Silbermünzen herausgegeben, um „For Those About To Rock (We Salute You)“ und „The Razors Edge“ zu huldigen.

Das Wahrzeichen der Band aus dem Jahr 1981 ziert die Zwei-Dollar-Münze, während das 1990er-Album „The Razors Edge“ auf einer Zehn-Dollar-Münze zu finden ist. Auf der Rückseite zeigen beide ein Porträt von Königin Elizabeth II.

Die „For Those About To Rock“ Zwei-Dollar-Münze kommt in einer Auflage von 5000 Stück. Offiziell lautet die Beschreibung:

„Die neueste Veröffentlichung dieser erfolgreichen Kollektion ist einem weiteren, millionenfach verkauften Album (Nr. 1 in den USA) dieser Hardrock-Ikonen gewidmet. Mit der Veröffentlichung dieses Hit-Albums ging die Band für mehr als ein Jahr auf Tour. Noch heute ist der Titelsong immer der letzte Song eines AC/DC-Konzerts mit Schusskanonen auf der Bühne. Für diejenigen, die gleich rocken werden, ist auch eine Variation des Satzes „Wir, die gleich sterben, grüßen Sie“, mit dem in der Antike Gladiatoren ihren Kaiser beim Betreten der Arena begrüßten. Angus Young hatte die Idee für den Titel des Liedes, nachdem er ein Buch über die alten Gladiatorenspiele gelesen hatte. Diese ½ Unze Silbermünze zeigt eine historische Kanone und hat einen Durchmesser von 38,61 mm mit einem markanten Proof-Finish.“

„Razors Edge“, mit dem AC/DC damals ein furioses Comeback gelang, ist mit einer Auflage von 999 und einem Wert von zehn Dollar entsprechend geehrt:

„Jeder kennt das beginnende Gitarrenriff von „Thunderstruck“, das wahrscheinlich das erfolgreichste Lied dieses 1990 erschienenen Albums ist. Mit „Razors Edge“ feierte AC/DC ein phänomenales Comeback mit 5 Millionen verkauften Einheiten, allein in den USA! Genau wie das Album ist das neueste Stück der Serie ein Riesenhit! Warum? Schauen Sie sich das Proof-Finish an, das fachmännisch an den richtigen Stellen eingefärbt ist. Ein atemberaubendes Hochrelief auf Basis unserer Smartminting-Technologie ist eine moderne 3D-Version des Original-Album-Covers. Diese 2 Unzen „Razors Edge“ -Münze ist auf dem neuesten Stand der Münztechnologie!“

Die Zehn-Dollar-Münze „Razors Edge“ im Video: