„Back in Black“ wörtlich genommen: Bei den Olympischen Winterspielen trat die ungarische Eiskunstläuferin Ivett Toth ganz in schwarz an – und lief zum AC/DC-Klassiker von 1980, außerdem zum Band-Hit „Thunderstruck“ von 1991.

Der Eiskunstlauf erhielt die Wertung 53.22. Das war gut, aber für einen Platz auf dem Siegertreppchen reichte das leider nicht. Manchmal bringen halt auch die besten Songs einem nichts. Das musste auch der deutsche Paul Fentz bei seiner „Game Of Thrones“-Performance spüren.

this lil one came in with the AC/DC knowing full well the judges would hate it and sis did NOT give a fuck pic.twitter.com/qBWX3lZslG

