The Pretty Reckless sind derzeit mit AC/DC auf „Power Up“-Tour. Die Europashows werden von der New Yorker Band eröffnet. Bei einem Auftritt in Sevilla am Donnerstag (29. Mai) zog Frontfrau Taylor Momsen nicht nur die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Auch eine Fledermaus schien Gefallen an der 30-Jährigen gehabt zu haben – denn während der Show klammerte sich das Tier an das Bein Momsens.

„Da ist eine scheiß Fledermaus an meinem Bein!“, rief die „Going to Hell“-Sängerin auf der Bühne des La Cartuja Stadiums. Zwei Bühnenmitarbeiter eilten zur Hilfe, um das Tier von ihrem Bein zu lösen. Dabei soll die Fledermaus die Amerikanerin wohl gebissen haben.

Taylor Momsen bleibt cool

„Ich weiß nicht was ihr da ruft, ich verstehe euch nicht“, sprach Taylor Momsen noch zu den spanischen AC/DC-Fans, nachdem diese – anscheinend mit Ausspracheproblemen – die Sängerin auf das Tier an ihrem Bein aufmerksam machen wollten. Ziemlich passend: Das Tier entschied sich ausgerechnet bei dem Lied „Witches Burn“ an Momsen haften zu wollen, dem einzigen Song am Abend, in dem es um Hexen ging. Während die Fledermaus der Frontfrau ins Bein biss, lies sich diese nichts anmerken und spaßte mit dem Publikum. Erst nach dem Konzert teile sie ihren Fans per Instagram mit: „Sie war süß, aber ja, aber sie hat mich gebissen. Also werde ich die nächsten zwei Wochen gegen Tollwut geimpft. Danke an alle Krankenhausmitarbeiter, die mich Batgirl getauft haben, nachdem sie es in den lokalen Nachrichten gesehen hatten. Das ist was für die Geschichtsbücher!“

AC/DC-Crew erteilt Fledermaus-Verbot

AC/DC haben gleich an zwei Abenden in Sevilla gespielt. Für das Folgekonzert am Samstag (01. Juni) sprachen die Bühnenmitarbeitenden von der australischen Rockband ein Hausverbot aus – der Fledermaus. An einem Kasten an der Seite der Bühne prangerte für die zweite Show ein Schild, welches eine durchgestrichene Fledermaus zeigte. Die Flügeltiere scheinen eine Vorliebe für Metaller zu haben – auch Ozzy Osbourne kann auf eine sehr unschöne Episode mit einer Fledermaus zurückblicken.

„Okay also AC/DC haben die beste Crew jemals! Ich liebe euch“, postete Momsen daraufhin bei Instagram. Das Schild schien seine Wirkung gezeigt zu haben: Das zweite Konzert in Sevilla konnte die Frontfrau von The Pretty Reckless dann ganz ohne Tier am Bein verbringen.

The Pretty Reckless sind bis August mit AC/DC in Europa unterwegs und werden ihre Tour mit einer Abschluss-Show in Dublin beenden. Die jüngste Veröffentlichung der Band, „Other Worlds“, erschien im November 2022.