Die australischen Hard-Rock-Legenden AC/DC treten am Samstag im baden-württembergischen Hockenheim auf. Wir haben alle Infos über Tickets, Anfahrt, Support, Setlist und Wetter für den Termin am Hockenheimring zusammengefasst.

Tickets

Die Karten für das Event waren rasch ausverkauft, als die Tour-Termine in den Vorverkauf gingen. Bei den großen Ticketdienstleistern ist das Konzert nach wie vor größtenteils ausverkauft, einige Sitzplätze gibt es allerdings noch für 183 Euro. Über die offizielle Eventim-Weiterverkaufsplattform Fansale werden aktuell keine Karten für Hockenheim veräußert.

Anfahrt und Parken

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann der Hockenheimring über den Bahnhof Hockenheim zu erreichen. Von dort aus kann man entweder einen halbstündigen Spaziergang machen oder den Stadtbus zur Haltestelle Waldstraße/Friedhof nehmen.

Für Anreisende mit dem Auto liegt das Gelände gleich an mehrere Autobahnen gut angebunden: Auf der A5, A6 und A61 gibt es nahe Ausfahren, entweder schlicht mit „Hockenheim“ oder „Walldorf“ beschildert. Am Hockenheimring selbst gibt es mehrere Parkplätze sowie ein örtliches Parkleitsystem. Lokale Behörden warnen vor Staus – beim Konzert von Bruce Springsteen im vergangenen Jahr verpassten einige Fans den Auftritt. Es wird den rund 100.000 erwarteten AC/DC-Freund:innen also geraten, frühzeitig anzureisen.

Support

Die Tournee der australischen Genre-Giganten begleitet die US-amerikanische Rockband The Pretty Reckless. Die Band um Sängerin Taylor Momsen hat Material aus fünf Alben am Start; der Hit „Make Me Wanna Die“ sollte bekannt sein. Zuvor überzeugte die Band bereits als Eröffnungsakt von Guns N’ Roses.

Einlass ist um 14 Uhr, Musik gibt es ab 17 Uhr über einen DJ, danach spielen die Bands.

Setlist

Die aktuelle AC/DC-Tour läuft bereits seit einigen Wochen. Fans können sich also auf eine bereits erprobte Setlist einstellen, die sich liest wie folgt:

1. If You Want Blood (You’ve Got It)

2. Back In Black

3. Demon Fire

4. Shot Down In Flames

5. Thunderstruck

6. Have A Drink On Me

7. Hells Bells

8. Shot In The Dark

9. Stiff Upper Lip

10. Shoot To Thrill

11. Sin City

12. Rock’n’Roll Train

13. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

14. High Voltage

15. Riff Raff

16. You Shook Me All Night Long

17. Highway To Hell

18. Whole Lotta Rosie

19. Let There Be Rock

20. T.N.T.

21. For Those About To Rock (We Salute You)

Wetter

Das Konzert findet voraussichtlich unter besten Voraussetzungen statt. Angekündigt sind 22 Grad. Teilweise ist es bewölkt, sodass Fans die Sonne nicht zu sehr auf den Kopf scheint; die Regenwahrscheinlichkeit ist vor allem in den Abendstunden zu vernachlässigen.