Mit ihrer „Power Up“-Europatour spielen AC/DC ihre erste Konzertreise seit acht Jahren. Zwischen Mai und August legen die Australier 24 Stopps in Europa ein, elf davon in Deutschland. Nun verkündigt die Band bei Instagram, dass The Pretty Reckless die Europagigs als Support eröffnen werden.

Mit „Das ist fucking AC/DC…“ begannen The Pretty Reckless ihren Post und brachten damit ihre Freude zum Ausdruck, gefolgt von einem Emoji, dessen Kopf raucht. Die Aufregung der Band ist nachvollziehbar; AC/DC werden in einigen von Deutschlands größten Open-Air-Locations wie der Veltins Arena in Gelsenskirchen oder auf dem Hockenheimring bei Nürnberg spielen.

Wer sind The Pretty Reckless?

Die Band, die 2009 gegründet wurde, hat sich um Frontsängerin Taylor Momsen geformt, die vor ihrer Gesangskarriere als Schauspielerin in der US-Teenieserie „Gossip Girl“ zu sehen war.

Die Band hat bereits fünf Alben veröffentlicht. Mit ihrer neusten LP „Death by Rock and Roll“ (2021) schafften sie es auf Platz 5 der deutschen Albumcharts. Als Vorband war die Gruppe bereits bei Guns N’ Roses und auf der letzten Soundgarden-Tour vor Chris Cornells Tod zu sehen.

Für Momsen dürfte mit dem Platz als Support-Band ein Traum in Erfüllung gegangen sein. So hat die 30-Jährige bereits in zahlreichen Interviews AC/DC als eines ihrer größten Vorbilder genannt.

Der Ansturm auf die Tickets für die „Power Up“-Tour war wie erwartet sehr hoch. Hier gibt es noch wenige Resttickets für die Deutschlandkonzerte.

AC/DC live 2024: Termine für Deutschland-Konzerte