Schlechter Sound auf Schalke? Für einige AC/DC-Fans war das Konzerterlebnis am Freitag (17. Mai) offenbar nicht so beeindruckend, wie sie es sich vorgestellt hatten. In den sozialen Medien berichten mehrere Besucher davon, dass die Songs wohl gerade zu Beginn kaum zu verstehen waren. Das merken auch einige Rolling-Stone-Leser auf Facebook an.

„Sound war wirklich schlecht. Man konnte teilweise die Lieder nicht erkennen“, so ein Fan auf X (früher Twitter). In einem Video, das ein YouTube-Nutzer vom gesamten Auftritt gemacht hat, lässt sich nachhören, dass es tatsächlich zu Beginn einige Tonprobleme gegeben haben könnte. Zumindest auf der Tribüne schien der Sound dumpf zu sein. „Die Schalke Arena ist der schlechteste Ort für Konzerte. Ich kenne keinen, der schon mal ein Konzert dort mit gutem Sound erlebt hat“, so ein User in den Kommentaren.

Fan-Video vom gesamten Konzert:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Ganzen betrachtet, schienen die 54.000 Fans in der Veltins-Arena aber großen Spaß gehabt zu haben. Viele Zuschauer posteten im Anschluss begeistert von ihrem Konzerterlebnis, sodass es wohl – wie so oft bei Stadionkonzerten – darauf ankam, von wo man das Geschehen erlebte. Insgesamt spielten AC/DC rund zweieinhalb Stunden. Zur Setlist gehörten natürlich auch die bekannten Banger wie „T.N.T.“, „Back in Black“ und „Hells Bells“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2023 feierten AC/DC ihr 50-jähriges Bühnen-Jubiläum – mit der Power-Up-Tour geht die Party nun mit den Fans weiter. Am 21. Mai wird die Band noch einmal in Gelsenkirchen spielen, bevor es für sie weiter nach Italien geht. Aber auch Konzerte in München, Dresden und Stuttgart stehen unter anderem noch an.

Die Termine der aktuellen AC/DC-Tour

21. Mai: Gelsenkirchen

25.Mai: Reggio Emilia (Italien), RCF Arena

29. Mai: Sevilla, La Cartuja Stadium

5. Juni: Amsterdam, Johan Cruyff Arena

9. Juni: München, Olympiastadion

12. Juni: München, Olympiastadion

16. Juni: Dresden, Messe

23. Juni: Wien, Ernst Happel Stadion

26. Juni: Wien, Ernst Happel Stadion

29. Juni: Zürich, Letzigrund Stadion

3. Juli: London, Wembley Stadion

7. Juli: London, Wembley Stadion

13. Juli: Hockenheim, Hockenheimring

17. Juli: Stuttgart, Wasen

21. Juli: Bratislava, Old Airport

27. Juli: Nürnberg, Zeppelinfeld

31. Juli: Hannover, Messe

9. August: Dessel, Festivalpark Stenehei

13. August: Paris, Hippodrome

17. August: Dublin, Croke Park

Die meisten Konzerte der Tour sind bereits seit Langem ausverkauft, doch für einige Veranstaltungen gibt es derzeit noch Restkarten.