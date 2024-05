Am 17. Mai spielten AC/DC noch in der Schalke-Arena in Gelsenkirchen, jetzt zog es die Band zu einem etwas sonnigeren Tour-Stop. Am Mittwoch (29. Mai) spielte die Hard-Rock-Band ihr erstes von zwei Konzerten in Sevilla, Spanien. Ein spanischer Sender veröffentlichte jetzt erstmals professionelles Video-Material der Show.

Etwa 60.000 Menschen waren gestern vor Ort, als AC/DC die Bühne des Olympic Stadium in Sevilla betraten. Ein Video der Nachrichtenagentur „Europa Press Andalucía“, kursiert seitdem durchs Netz. Das Material zeigt die Band, wie sie ihren Gig-Opener „If You Want Blood (You’ve Got It)“ performt.

Hier in das AC/DC-Konzert reinsehen/reinhören

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Fokus selbstverständlich Brian Johnson und Angus Young; aber auch Stevie Young, Matt Laug und Chris Chaney sind zu sehen. Zu sehen sind auch jubelnde, tanzende Menschen, die zu Leadgitarrist Youngs Solo abgehen, der in feuerroten Klamotten über die Bühne hüpft.

So geht es mit der „Pwr Up“-Tour weiter

Am Samstag (1. Juni), werden AC/DC die Hallen des Olympic Stadiums noch einmal füllen, bevor es dann weiter in die Niederlande geht. Mit ihrer „Pwr Up“-Europatour spielen AC/DC 2024 ihre erste Konzertreise seit acht Jahren. Zwischen Mai und August legen die Australier insgesamt 24 Stopps in Europa ein, elf davon in Deutschland.

Alle noch kommenden Tourstopps von AC/DC in Deutschland: