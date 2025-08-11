AC/DC live in Karlsruhe: Tickets, Setlist, Einlass, Anfahrt, Wetter

Alle Infos zum ersten AC/DC-Konzert in Karlsruhe seit 1988

Power Up: AC/DC kommen nach Deutschland. Foto: Europa Press. Europa Press News. All rights reserved.

AC/DC setzen ihre „Power Up“-Tournee fort und spielen am 17. August ihr erstes Konzert in Karlsruhe seit 1988. Mehr als 75.000 Fans werden in der Messe-Arena erwartet. Hier findet ihr alle wichtigen Infos im Überblick.

Tickets

Die Tickets sind heiß begehrt, doch hier könnt ihr noch welche für 165€ ergattern.

Zeiten

Der Einlass ist ab 14 Uhr, das Konzert beginnt um 15 Uhr.

Setlist

  1. If You Want Blood (You’ve Got It)
  2. Back in Black
  3. Demon Fire
  4. Shot Down in Flames
  5. Thunderstruck
  6. Have a Drink on Me
  7. Hells Bells
  8. Shot in the Dark
  9. Stiff Upper Lip
  10. Highway to Hell
  11. Shoot to Thrill
  12. Sin City
  13. Hell Ain’t a Bad Place to Be
  14. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
  15. High Voltage
  16. Riff Raff
  17. You Shook Me All Night Long
  18. Whole Lotta Rosie
  19. Let There Be Rock
  20. T.N.T.
  21. For Those About to Rock (We Salute You)
Highway to Messe-Arena: Anreise

In der Zeit vom 17. August um 5 Uhr bis zum 18. August um 5 Uhr ist die B36 im Abschnitt des Messegeländes für private Autos gesperrt. Nur Shuttlebusse dürfen in dieser Zeit dort fahren. Der Veranstalter rät deshalb davon ab, mit dem Auto anzureisen. Wer aber doch mit dem PKW kommen möchte, sollte Fahrgemeinschaften bilden, wie es auf dem Mobilitätsportal des Konzerts heißt.

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) rechnen mit etwa 15.000 Fans, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Dafür werden zusätzliche Bahnen auf der Strecke bis zur Haltestelle Forchheim Leichtsandstraße/Messe eingesetzt. Die Bahnlinien S2 und die extra eingerichteten Linie E fahren im 5-Minuten-Takt zwischen Karlsruhe und Rheinstetten in der Zeit zwischen 14 Uhr und 18:30 Uhr, sowie auch zwischen 21 Uhr und 1:30 Uhr. Praktisch: Das Konzertticket gilt als Fahrschein!

Am Tag des Konzerts wird es auf der Zugstrecke Karlsruhe – Basel zu Zugausfällen kommen, jedoch wird ein Ersatzverkehr mit dem Bus eingerichtet.

Für die Rückfahrt werden laut Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mehrere Sonderzüge ab dem Hauptbahnhof Karlsruhe arrangiert. Die S3 fährt mit je einem Sonderzug ab 1 Uhr nach Kaiserslautern, Mannheim und Schifferstadt. Die S9 fährt mit 2 zusätzlichen Sonderzügen ab 1 Uhr nach Mannheim und Mainz. Auf den Linien des RE1, RE2 und RE6 fährt ab 1 Uhr jeweils ein zusätzlicher Zug

Wetter

Das Wochenende wird heiß: Tagsüber soll es bis zu 27 Grad warm werden, ohne Wolken wird es sich aber vermutlich heißer anfühlen. Denkt also daran, Wasser und Sonnenschutz einzupacken.

