Die 10 besten Songs von AC/DC

AC/DC -Kritiker behaupten, dass die Band in den letzten 50 Jahren immer wieder genau denselben Song geschrieben hat, aber sie übersehen dabei eine ganz einfache Tatsache. Es ist ein verdammtes Meisterwerk von einem Song.

Außerdem, was wollen sie? Eine Ballade? Ein Country-Album? Polka? AC/DC machen das, was sie am besten können. Besser als jede andere Band auf der Welt. Und sie wären dumm, wenn sie an diesem Erfolgsrezept rütteln würden.

10. „Let There Be Rock“

Der Titelsong der LP von AC/DC aus dem Jahr 1977 hat ein sehr einfaches Konzept. Wie hätte die Bibel geklungen, wenn sie von AC/DC geschrieben worden wäre? Der Song geht bis ins Jahr 1955 zurück und zeichnet die Geschichte des Genres in biblischer Sprache nach. „Lasst es Trommeln geben“, singt Bon Scott als Stimme Gottes. „Es gab Trommeln/Lasst es Gitarren geben/Es gab Gitarren/Lasst es Rock geben.“ Der Song kam außerhalb ihres Heimatlandes Australien nicht in die Charts. Aber innerhalb weniger Monate fand die Band ein weltweites Publikum.

9. „Shoot to Thrill“

Für die meisten Bands wäre ein so großartiger Song wie „Shoot to Thrill“ ein Karrierehöhepunkt. Aber für AC/DC war er nicht einmal gut genug, um als Single aus Back in Black herauszukommen. Das Radio nahm ihn trotzdem auf, und der Song wurde zu einem ihrer Klassiker. Später, im Jahr 2010, fand er ein neues Publikum, als er in den Soundtrack zu Iron Man 2 aufgenommen wurde.

8. „Hells Bells“

Versuchen Sie, sich in die Lage eines AC/DC-Fans im Juli 1980 zu versetzen. Bon Scott war gerade einmal fünf Monate tot, und schon gibt es ein neues Album in den Läden. Mit einem neuen Sänger. Zu allem Überfluss heißt er auch noch Brian. Ein Name, der nur ein Hundertstel so cool ist wie Bon. Es wäre schwer, nicht ein wenig skeptisch zu sein. Zumindest bis man auf „Play“ drückt und den ersten Song hört. Das Lied beginnt mit läutenden Kirchenglocken, bevor dieser erstaunliche neue Sänger verkündet: „Du bist noch jung, aber du wirst sterben.“ Schon nach 30 Sekunden war klar, dass sie ein Wunder vollbracht hatten.

7. „It’s a Long Way to the Top (If You Want to Rock ‚n‘ Roll)“

AC/DC mussten viele magere Jahre durchstehen, bevor sie den Durchbruch schafften. Sie wurden um ihr Geld betrogen. Ausgeraubt und gezwungen, in schrecklichen Motels zu übernachten. Zumindest laut ihrer Single „It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ‚n‘ Roll)“ aus dem Jahr 1975. Einfach ausgedrückt ist dies ihr eigenes Horatio-Alger-Lied. Sie begannen mit nichts, stießen bei ihrem Bestreben zu rocken auf endlosen Widerstand. Aber am Ende gewannen sie groß. Wie viele ihrer frühen Songs war dies ein Hit in Australien, lange bevor die meisten Menschen in Europa oder Amerika ihn überhaupt hörten.

6. „Highway to Hell“

Mit „Highway to Hell“ wurde AC/DC schließlich weltweit bekannt. Der neue Produzent Robert „Mutt“ Lange half der Band, Songs zu schreiben, die im Radio gespielt wurden. Und keiner davon funktionierte so gut wie der Titelsong. Ein Bericht über die Irrungen und Wirrungen des Tourens. Gepaart mit einem der besten Riffs, die die Young-Brüder je gespielt haben. Als der Song ein Hit wurde, war der Band zumindest eine leichtere Zeit auf Tournee garantiert. Dies schien der Beginn einer neuen Ära in Bon Scotts Leben zu sein. Aber leider war es sein letztes Kapitel.

5. „Ride On“

AC/DCs Song aus dem Jahr 1976 spaltet die Meinungen. Die meisten Fans lieben ihn. Aber einige bezeichnen ihn abfällig als Ballade. Für unsere Ohren ist der Song eine langsame Bluesnummer, in der Bon Scott die Gelegenheit bekommt, sein Herz über eine Frau auszuschütten, die ihm Unrecht getan hat. Und über den Alkohol, der ihn langsam zerstört. „Ich habe noch eine leere Flasche“, singt er. „Und noch ein leeres Bett/Ich bin nicht zu jung, um es zuzugeben/Und ich bin zu alt, um zu lügen/Ich bin nur noch ein leerer Kopf.“ Der Song war ursprünglich für Dirty Deeds Done Dirt Cheap vorgesehen und tauchte 1986 auf dem Soundtrack zu Stephen Kings Maximum Overdrive wieder auf.

4. „Whole Lotta Rosie“

AC/DC haben sich noch nie allzu viele Gedanken über politische Korrektheit gemacht. Nehmen wir ihren Klassiker „Whole Lotta Rosie“ von 1977. Es ist die (angeblich) wahre Geschichte von der Zeit, als Bon Scott eine Nacht mit einer übergewichtigen Frau aus Tasmanien verbrachte. Was ihr an Aussehen fehlt, macht sie durch Erfahrung und Begeisterung für den Akt mehr als wett. „Never had a woman like you“, sang Bon. „Doin‘ all the thing you do.“ Der Song war einer ihrer ersten, der außerhalb Australiens bekannt wurde. Und er ist bis heute ein fester Bestandteil ihrer Live-Show. Komplett mit einer aufgeblasenen Rosie-Puppe, die das Publikum immer wieder zum Toben bringt.

3. „You Shook Me All Night Long“

AC/DC waren auf den Bahamas und arbeiteten an Back in Black, als der neue Frontmann Brian Johnson ein paar amerikanische Frauen sah. „Sie waren einfach so schön“, sagte er. „Sie waren blond, gebräunt, groß. Also habe ich einfach meine Fantasie spielen lassen, was ich tun könnte, wenn ich könnte.„ Er wollte sie die ganze Nacht lang schütteln. Sich abkühle. Und dann für eine weitere Runde zurückkommen. Nicht jeder hielt die Zeile über ihre „amerikanischen Schenkel“ für klug. Aber die Band blieb klugerweise bei ihrer Entscheidung. Es war ein Riesenerfolg auf der ganzen Welt und ist bis heute ihr Markenzeichen.

2. „Thunderstruck“

1990 schienen AC/DC schon fast wie eine Band von gestern. Back in Black lag bereits zehn lange Jahre zurück. Und obwohl sie nach wie vor ein beliebter Live-Act waren, hatten sie Schwierigkeiten, neue Hits zu landen. Das änderte sich mit „Thunderstruck“, einem gewaltigen Song, der wie ein heftiges Gewitter klingt. Er verhalf der neuen LP The Razors Edge zu Millionenverkäufen. Und ist seither ein Höhepunkt ihrer Bühnenshow.

1. „Back in Black“

AC/DC hätte leicht ein rührseliges, nostalgisches Album zu Ehren von Bon Scott zusammenstellen können, nachdem der Frontmann 1980 verstorben war. Aber sie erkannten, dass es eine bessere Möglichkeit gab, sein Andenken zu ehren. Nämlich das bombastischste, härteste Rockalbum ihres Lebens zu schaffen.

Mit der Hilfe des neuen Sängers Brian Johnson gelang ihnen etwas, das ihre kühnsten Erwartungen übertraf. Der Titelsong ist eine Hommage an Bon und eine lebendige Erinnerung daran, dass die Band noch viel Leben in sich hatte. Er wurde im Laufe der Jahre in unzähligen TV-Shows, Filmen und Werbespots verwendet, hat aber irgendwie immer noch seine ursprüngliche Kraft bewahrt.