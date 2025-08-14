Highway to Hell? AC/DC-Verkehrschaos in Karlsruhe befürchtet

Am kommenden Sonntag den 17. August spielen AC/DC ein riesiges Open-Air-Konzert in der Karlsruher Messe-Arena. Die Veranstalter rechnen entsprechend mit großen Menschenmassen und fürchten ein noch größeres Verkehrsproblem.

Für das bevorstehende Konzert erwarten die Veranstalter rund 75.000 Besucher:innen. Damit ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region zu rechnen: Schon bei regulären Stoßzeiten staut es sich rund um Karlsruhe, bei einem Großevent wie diesem könnte die Anfahrt ähnlich schwierig werden wie beim vergangenen Konzert der Australier auf dem Hockenheimring.

Anreise und Verkehrstipps

Die Veranstalter empfehlen deshalb, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Dafür gibt es beispielsweise den Messe-Express ab dem Hauptbahnhof, oder man reist noch nachhaltiger mit dem Fahrrad an. Wer dennoch mit dem Auto kommen möchte, sollte die Park-and-Ride-Plätze in Anspruch nehmen und von dort aus die Shuttlebusse nutzen. Für alle Parkmöglichkeiten müssen Tickets vorab online gebucht werden. Detaillierte Infos gibt es auf dem Mobilitätsportal des Veranstalters.

Line-up und Rest-Tickets

Der Einlass beginnt um 14 Uhr. Das Vorprogramm übernimmt die Band The Pretty Reckless mit Frontfrau Taylor Momsen ab 19 Uhr. Von 20 bis 22:30 Uhr werden AC/DC die Bühne rocken. Das Open-Air-Konzert ist Teil der Tour zum aktuellen Studioalbum „Power Up“.

Das Areal der Messe-Arena wurde 2024 mit neuer Infrastruktur eröffnet und ist nach Angaben der Karlsruhe Messegesellschaft das drittgrößte Außengelände einer deutschen Messe. Das Areal bietet Platz für 90.000 Besucher:innen. Wer sich kurzfristig also noch für das Mega-Event entscheiden will, kann hier noch Tickets ergattern.