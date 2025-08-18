AC/DC live in Karlsruhe: Fotos, Videos und Setlist der Show

Die 100 größten Musiker aller Zeiten: AC/DC – Text von Rick Rubin

Angus Young von AC/DC sagt: Bon Scott fand Brian Johnson „unglaublich“

AC/DC sind gekommen, um das neue Messegelände im Karlsruher Vorort Rheinstetten am Sonntagabend (17.08.) gebührend einzuweihen. 75.000 Besucher sind angekündigt, um mitzufeiern.

AC/DC in Karlsruhe: Fotos und Videos von Band und Fans

Schon im Vorfeld haben die Musiker ihre Fangemeinde auf das Konzert eingeschworen und einen kleinen Zusammenschnitt von den Highlights der Stadt gepostet. Darin ist auch zu sehen, wie die massive Bühne auf dem Messegelände aufgebaut wird.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gewohnt stark starten AC/DC dann in den Abend: Mit „If You Want Blood (You’ve Got It) und „Back in Black“ geht die Rock-Party los. Die Band hat sich viel vorgenommen: Auf der Setlist stehen insgesamt 21 Songs aus allen Epochen der Bandgeschichte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch wenn die Setlist der Tour kaum Überraschungen bietet, gibt es dennoch ein kleines Schmankerl für die Zuschauer in Deutschland. Mitten im Set variieren AC/DC ein wenig und so gibt es nach „Sin City“ den Song „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“ zu hören.

Dem folgt „Hell Ain’t a Bad Place to Be“ vom Album „Let There Be Rock“. Zum Vergleich: Bei der Show in Frankreich haben AC/DC „Dog Eat Dog“ gespielt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für die Zugabe kehren AC/DC mit den Songs „T.N.T.“ und „For Those About To Rock (We Salute You)“ zurück.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Beim Finale schießen zudem etliche Raketen in den Nachthimmel.

AC/DC in Karlsruhe – die komplette Setlist:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Highway to Hell

Shoot to Thrill

Sin City

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Hell Ain’t a Bad Place to Be

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)