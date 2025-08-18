AC/DC live in Karlsruhe: Fotos, Videos und Setlist der Show
AC/DC haben im Rahmen ihrer „Power up“-Tour in Karlsruhe gespielt.
AC/DC sind gekommen, um das neue Messegelände im Karlsruher Vorort Rheinstetten am Sonntagabend (17.08.) gebührend einzuweihen. 75.000 Besucher sind angekündigt, um mitzufeiern.
AC/DC in Karlsruhe: Fotos und Videos von Band und Fans
Schon im Vorfeld haben die Musiker ihre Fangemeinde auf das Konzert eingeschworen und einen kleinen Zusammenschnitt von den Highlights der Stadt gepostet. Darin ist auch zu sehen, wie die massive Bühne auf dem Messegelände aufgebaut wird.
Gewohnt stark starten AC/DC dann in den Abend: Mit „If You Want Blood (You’ve Got It) und „Back in Black“ geht die Rock-Party los. Die Band hat sich viel vorgenommen: Auf der Setlist stehen insgesamt 21 Songs aus allen Epochen der Bandgeschichte.
Auch wenn die Setlist der Tour kaum Überraschungen bietet, gibt es dennoch ein kleines Schmankerl für die Zuschauer in Deutschland. Mitten im Set variieren AC/DC ein wenig und so gibt es nach „Sin City“ den Song „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“ zu hören.
Dem folgt „Hell Ain’t a Bad Place to Be“ vom Album „Let There Be Rock“. Zum Vergleich: Bei der Show in Frankreich haben AC/DC „Dog Eat Dog“ gespielt.
Für die Zugabe kehren AC/DC mit den Songs „T.N.T.“ und „For Those About To Rock (We Salute You)“ zurück.
Beim Finale schießen zudem etliche Raketen in den Nachthimmel.
AC/DC in Karlsruhe – die komplette Setlist:
If You Want Blood (You’ve Got It)
Back in Black
Demon Fire
Shot Down in Flames
Thunderstruck
Have a Drink on Me
Hells Bells
Shot in the Dark
Stiff Upper Lip
Highway to Hell
Shoot to Thrill
Sin City
Dirty Deeds Done Dirt Cheap
Hell Ain’t a Bad Place to Be
High Voltage
Riff Raff
You Shook Me All Night Long
Whole Lotta Rosie
Let There Be Rock
T.N.T.
For Those About to Rock (We Salute You)