Scooter: Konzert in Karlsruhe abgebrochen

Scooter haben ihr Konzert in Karlsruhe am Donnerstagabend (22. Juni) abbrechen müssen. Der Grund dafür war eine Unwetterwarnung, wie der Veranstalter der Show mitteilte. „Wir müssen euch schützen. Es tut uns leid, dass uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht“, hieß es um 22 Uhr in einer Lautsprecherdurchsage, als bereits eine Stunde des Auftritts vergangen war. Rund 8000 Scooter-Fans mussten also frühzeitig den Heimweg antreten.

Am Freitag (23. Juni) geht es für H.P. Baxxter & Co. in Dublin weiter. Die „God Save The Rave“-Tour kommt dann im Juli wieder für mehrere Konzerte nach Deutschland. Zum Beispiel am 14. Juli nach Saarbrücken, am 28. Juli auf Sylt, und am 13. August nach Oldenburg. Die dazugehörige Platte „God Save The Rave“ ist bereits 2021 erschienen. Alle Tourdetails findet ihr auf der Website der Band, Tickets gibt’s auf Eventim.