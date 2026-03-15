Ace Frehley: 5 Songs, die ich gern geschrieben hätte

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In Erinnerung an den am 16. Oktober 2025 verstorbenen Kiss-Gitarristen Ace Frehley: ein Archivtext aus dem Jahr 2016 über die Lieblingssongs des Space Ace.

Ace Frehleys neues Album „Origins Vol. 1“ – erscheint am 15. April – zeigt ihn mit Coverversionen von Songs von Jimi Hendrix, den Rolling Stones, Thin Lizzy und anderen Künstlern, die ihn im Laufe der Jahre inspiriert haben.

Die LP enthält außerdem seine erste Aufnahme mit Paul Stanley seit fast zwei Jahrzehnten, eine leidenschaftliche Interpretation von Frees „Fire and Water“ (Weitere Gäste auf der Platte sind Slash, Pearl Jams Mike McCready, Lita Ford und Rob-Zombie-Gitarrist John 5). Daher war es passend, dass wir ihn kürzlich baten, fünf Songs auszuwählen, die er gern selbst geschrieben hätte – seine Auswahl finden Sie unten.

The Who, „My Generation“

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Das ist der erste Song von The Who, der mich wirklich gepackt hat. Mir fällt kein anderer Rocksongs ein, bei dem der Bassist das Solo spielt.

Led Zeppelin, „Stairway to Heaven“

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Das ist Jimmy Page in Bestform. Ich weiß nicht einmal, wie ich das einordnen soll. Vielleicht gehört es in eine eigene Kategorie.

Kiss, „Deuce“

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Das ist der erste Song, den Gene, Paul und Peter spielten, als ich zum Vorspielen hereinkam. Er fesselt einen sofort.

Cream, „White Room“

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Cream hatte einen großen Einfluss auf mein Spiel. Das ist ein klassischer Wah-Wah-Song. Ich würde ihn auf meiner kommenden Tour spielen, aber ich benutze keine Pedale, weil ich darüber stolpern könnte.

Thin Lizzy, „Emerald“

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Das ist ein richtig schwerer Song, der einfach durchmarschiert und ein cooles Break mit zwei Leadgitarren hat, die den Harmoniepart spielen. Er hat einfach eine großartige Atmosphäre.

Hintergrund zur Veröffentlichung

„Origins, Volume 1“ erscheint am 15. April 2016 und versammelt Coverversionen von Künstlern, die Ace Frehley geprägt haben. Neben Paul Stanley sind unter anderem Slash, Mike McCready von Pearl Jam, Lita Ford und John 5 als Gäste vertreten.

Einordnung

Mit der Auswahl von Songs von The Who, Led Zeppelin, Kiss, Cream und Thin Lizzy verweist Ace Frehley direkt auf die Gitarrenhelden und Hard-Rock-Klassiker, die seinen Stil formten und seine Karriere mitprägten.