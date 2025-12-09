Gene Simmons über Ace Frehley: „Schlechte Entscheidungen“ führten zum Tod

Gene SimmonsAm kommenden Sonntag sollen die Gründungsmitglieder der Band KISS im Zuge der Kennedy Center Honors von Donald Trump geehrt werden. Einer wird jedoch fehlen. KISS-Gitarrist Ace Frehley wird posthum geehrt. Der Musiker verstarb im Oktober, nachdem er in seiner Residenz in New Jersey gestürzt war. Vor der Ehrung durch Donald Trump gab Bandkollege Gene Simmons der „New York Post“ ein Interview, in dem er auch über Frehleys Tod sprach.

„Schlechte Entscheidungen“

Laut dem Bassisten führten „schlechte Entscheidungen“, die Ace Frehley selbst traf, zum Sturz des Gitarristen, der ihm das Leben kosten sollte. Diese Aussagen könnten ein Hinweis darauf sein, dass Alkohol- oder Substanzmissbrauch eine Rolle bei dem Unfall im Oktober spielten. Im Gespräch erzählte Gene Simmons: „Er lehnte Ratschläge von Menschen, die sich um ihn scherten, stets ab, wenn es darum ging, seinen Lifestyle zu ändern.“

Weiter sagte er: „Durchweg schlechte Entscheidungen. Die Treppe runterfallen – ich bin kein Doktor – bringt dich nicht um. Es gab vielleicht andere Probleme, und es bricht mein Herz.“ Mit den Worten „Das Traurigste daran ist: Man erntet, was man sät“, beendete der 76-Jährige seine Schilderung zu Ace Frehleys Tod.

Ace Frehley starb im Krankenhaus

Nach dem Sturz des Gitarristen stellte ein Gerichtsmediziner einen Schädelbruch und ein subdurales Hämatom fest. Hinzu kam ein Schlaganfall. Nachdem der Musiker ins Krankenhaus eingeliefert worden war, verstarb er am 16. Oktober 2025. Im Jahr 2024 hatte Ace Frehley noch angegeben, seit 18 Jahren drogenfrei zu sein.