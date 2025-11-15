Erstes Kiss-Konzert nach Ace Frehleys Tod: Das sagt Paul Stanley

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Kiss haben ihrem verstorbenen Gitarristen Ace Frehley vor ihrem ersten Konzert seit seinem Tod im Oktober Tribut gezollt. Beim Auftakt des KISS Kruise: Landlocked In Vegas am Freitag sprach Paul Stanley vor dem Publikum über den verstorbenen „Spaceman“.

Tribut an Ace Frehley

„Bevor wir anfangen – und wir werden eine großartige Zeit haben –, wollten wir einen Moment innehalten und über jemanden nachdenken, der das Fundament dieser Band mitgelegt hat. Und wir sprechen über Ace“, sagte Stanley.

„Wir hatten sicherlich unsere Differenzen. Aber das gehört in einer Familie dazu. Lasst uns einen Moment der Stille einlegen. Und uns vorstellen, wie er auf uns herabblickt – wahrscheinlich vom Planeten Jendell –, und lasst uns Ace gedenken.“

Nach dem Moment der Stille stimmte die Menge vor den Virgin Hotels ein lautes „Ace! Ace! Ace!“-Sprechchor an, während Stanley die Fans aufforderte, Plastikkerzen in die Höhe zu halten, um den Gitarristen zu ehren.

Reaktionen und Hintergründe

Frehley starb am 16. Oktober im Alter von 74 Jahren an den Folgen eines Sturzes. „Unsere Herzen sind gebrochen. Ace ist von uns gegangen. Niemand kann Aces Vermächtnis berühren“, sagte Simmons damals in einem Statement. „Ich weiß, dass er die Fans geliebt hat. Er sagte es mir viele Male. Trauriger ist noch, dass er nicht lange genug lebte, um beim Kennedy Center Honors im Dezember geehrt zu werden. Ace war der ewige Rock-Soldat. Sein Vermächtnis wird weiterleben!“

Obwohl Kiss ihre Tour-Ära mit einer Abschiedsshow im Madison Square Garden beendet hatten, kündigte die finale Besetzung – Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer und Eric Singer – Auftritte ohne Make-up und große Showeffekte für das „KISS Kruise: Landlocked In Vegas“ an.

Kiss setzen Zeichen in Las Vegas

„Hier sind wir. Kein Schiff“, sagte Stanley nach dem Frehley-Tribut. „Was haltet ihr davon, wenn wir das nächstes Jahr wieder auf einem Kreuzfahrtschiff machen?“ Anschließend eröffneten Kiss das Konzert mit „Comin’ Home“, geschrieben von Stanley und Frehley.