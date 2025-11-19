Kiss: Die letzte Gitarre des Ace Frehley wird versteigert

Eine der legendären „Smoker”-Gitarren von Ace Frehley, die er während der Farewell Tour von Kiss 2000–2001 spielte, wird versteigert.

Die maßgefertigte Gibson Les Paul „Smoker”-Gitarre mit Sunburst-Finish, signiert von Frehley, wird über GottaHaveRockandRoll.com verkauft. Der Verkauf beginnt am 19. November und endet am 5. Dezember.

Herkunft und Einsatz der Gitarre

Während Frehley „Smoker”-Gitarren während eines Großteils seiner Karriere spielte, stammt diese aus der Zeit der Jahrtausendwende. Er spielte sie ausgiebig während der Kiss Psycho Circus World Tour 1999 und auch auf der anschließenden Farewell Tour der Band, die Frehleys letzter Auftritt mit Kiss war.

Ein Vertreter von GottaHaveRockandRoll.com sagt, die Gitarre „stammt direkt von Ace“. Das Los enthält auch mehrere Fotos von Frehley mit der Gitarre und ein signiertes Echtheitszertifikat.

Technik und Geschichte der Modifikation

Frehley, der letzten Monat im Alter von 74 Jahren verstorben ist, war dafür bekannt, seine Gitarren mit Spezialeffekten auszustatten, um seine ohnehin schon explosiven Soli und Riffs mit Rauch, Pyrotechnik und blinkenden Lichtern zu untermalen.

Die „Smoker“-Gitarre war wohl Frehleys berühmteste Modifikation, die erstmals um 1975 zum Einsatz kam. In einem Interview im letzten Jahr sagte Frehley, er habe zunächst versucht, Rauchbomben in einen kleinen Hohlraum in seiner Les Paul zu stecken und sie dann mit einem Feuerzeug anzuzünden.

Entwicklung des Raucheffekts

Aber wie zu erwarten war, „hat das am Ende alle Lautstärke- und Klangregler ruiniert“, sagte Frehley. In Zusammenarbeit mit einem Ingenieur fand er eine clevere Lösung. Der Hals-Tonabnehmer seiner Gitarre, den Frehley nie benutzte, wurde entfernt, und in den Hohlraum platzierte er Rauchbomben und eine Halogenlampe. Diese wurden mit einem Kabel verbunden, das zurück zum Soundboard führte, wo ein Roadie eine Phantomspeisung auslösen konnte, die sowohl die Lampe als auch die Rauchbomben zum Leuchten brachte.

Weiterentwicklung der Effekte

Später ersetzte er die Rauchbomben aufgrund von Brandgefahr durch eine kleine Nebelmaschine. In einem Interview mit ROLLING STONE aus dem Jahr 2013 sprach Frehley darüber, wie er eine ganze Generation von Gitarristen inspiriert hat, nicht nur als Musiker, sondern auch als Innovator.

„Das höre ich ständig von Gitarristen. Sie sagen: ‚Ace, ohne dich hätte ich nie mit dem Gitarrenspiel angefangen‘“, sagte Frehley.

Vermächtnis von Ace Frehley

Er fügte hinzu: „Ich denke mir immer wieder neue Dinge aus. Ich habe nicht nur einige erfolgreiche [Gibson] Signature Series-Gitarren herausgebracht, sondern war von Anfang an ein Innovator mit Spezialeffekten auf der Gitarre. Zuerst meine rauchende Gitarre, dann meine Lichtgitarre und dann meine Raketengitarre. Das hat in der Geschichte des Rock ’n’ Roll noch niemand gemacht.“