Best of Ace Frehley: „Kiss-Fans sind nicht die klügsten der Welt, meine schon“

Dieser Artikel erschien im Dezember 2023.

Am 3. Dezember 2023 endete in New York City die „End of the Road“ die Abschiedstournee von Kiss. Die Tour umfasste 251 Konzerte und soll das Ende nach 50 Jahren Bandgeschichte sein. Im Madison Square Garden marschierte die Hard-Rock-Band ein letztes Mal zu ihrem finalen Konzert auf. Kürzlich verkündeten Kiss, jetzt doch virtuell weiter agieren zu wollen.

Ace Frehley, Gründungsmitglied und ehemaliger Lead-Gitarrist, fand zu dem Ereignis besondere Worte. In einem Interview bekundete, er froh zu sein, dass die Abschiedstour von Kiss endlich vorbei ist – und wirft seinen ehemaligen Kollegen vor, sie hätten versucht, die Fans über seinen Ausstieg im Jahr 2002 in die Irre zu führen.

Fans wussten nichts von Frehleys Ausstieg

In einem Interview in der Sendung „Trunk Nation“ am 2. Dezember sagte der Frehley, er habe viele Jahre damit verbracht, den Leuten zu erklären, dass er schon längst kein Kiss-Mitglied mehr sei. Daran Schuld, behauptete er, sei die bewusste Strategie von Gene Simmons und Paul Stanley.

„Viele Kiss-Fans sind nicht die klügsten Menschen der Welt, während Ace-Fans klug sind“, sagte er zu Eddie Trunk in der Sendung. „Noch vor ein paar Jahren bekam ich Anrufe von Leuten, die nach Kiss-Tickets fragten. Und ich sagte: ‚Weißt du, dass ich nicht mehr in der Band spiele?‘ Und viele Leute wussten es nicht einmal.“

Frehley verließ Kiss schon 1982, von 1996 bis 2002 kehrte er zur Band zurück. Nach seinem endgültigen Ausstieg im Jahr 2002 übernahm Tommy Thayer die Nachfolge als Lead-Gitarrist. Frehley: „Als ich die Band das zweite Mal verließ, haben sie es irgendwie begraben und keine große Pressemitteilung darüber gemacht … Tommy trug mein Make-up und sie wollten einfach nur, dass die Leute denken. ‚Vielleicht war es immer noch Ace Frehley‘.“

„Ich bin froh, dass es in ein paar Tagen vorbei sein wird“

Er berichtete, dass er kürzlich eine Kiss-Show auf YouTube gesehen habe, die ihn jedoch wenig beeindruckte. „Ich denke, die Fans lieben die Show, aber jetzt mit den Vocals … ich meine, ich konnte es nicht glauben. Paul Stanley hat „Love Gun“ gespielt. Er hat dieses Lied geschrieben und singt nicht einmal die Refrains. Es war, als würde er auf dieser Plattform herumtanzen. (…), das ist, als würde ich ‚Shock Me‘ aufführen und es nicht singen!“

Das Interview fand vor der Kiss-Ankündigung, virtuelle Avatare zu präsentieren, statt. Ace Frehley wusste anscheinend nichts von der Ankündigung einer „neuen Ära“, war sich aber klar, dass es nicht das endgültige Ende der Band werden würde. „Ich verstehe es nicht, ich will es nicht verstehen“, sagte er über den Ablauf der Abschiedstournee. „Und ich bin froh, dass es in ein paar Tagen vorbei sein wird.“