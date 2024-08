Adele in München: Setlist, Fotos und Videos vom 3. August 2024

Adele, die Zweite: Einen Tag nach der Eröffnungsshow ihrer München-Residency legte der britische Pop-Superstar am 3. August mit Show Nummer zwei (von insgesamt zehn) nach. Dabei gab es in der Setlist eine Überraschung.

Während das erste Konzert nämlich noch aus zwanzig Stücken bestanden hatte, legte Adele eins drauf und performte an diesem Abend einen Song mehr – das stück „Turning Tables“ von ihrem Megaseller „21“. Ansonsten war die Setlist deckungsgleich, angefangen mit dem Opener „Hello“ über die Stücke mit Orchester-Einlage, die Dylan-Coverversion „Make You Feel My Love“ sowie dem Finale bestehend aus „Someone Like You“ und „Rolling In The Deep“.

Auch eine Live-Schalte zu den Olympischen Spielen gab es: Adele pausierte ihre Show kurz, um über die Leinwand das Finale der Frauen im 100-Meter-Sprint zu zeigen.

Adele: Die Albumstatistik des 3. August 2024

Am prominentesten vertreten waren in der Setlist das Alben „21“ mit sieben Stücken, gefolgt von „25“ mit sechs Stücken sowie „30“ mit vier Titeln. Dazu gab es den Titelsong des Soundtracks „Skyfall: Original Motion Picture Soundtrack“ sowie ein Bob-Dylan-Cover.

Adele in München: Fotos und Videos vom 3. August 2024

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Adele in München: Die Setlist vom 3. August 2024

Hello

Rumour Has It

I Drink Wine

Water Under the Bridge

Easy on Me

One and Only

I’ll Be Waiting

Oh My God

Send My Love (to Your New Lover)

Hometown Glory (mit Orchester)

Love in the Dark (mit Orchester)

Make You Feel My Love (Bob Dylan Cover)

Chasing Pavements

Turning Tables

All I Ask

Skyfall (mit Orchester)

Set Fire to the Rain (mit Orchester)

All Night Parking (Interlude) (vom Tape)

Hold On

When We Were Young

Someone Like You

Rolling in the Deep