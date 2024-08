Adele hilft einem Fan während München-Show bei einem Heiratsantrag

Bei ihrem ersten von zehn München-Konzerten am 2. August 2024 kam Adele einem männlichen Konzertbesucher bei einer wichtigen Sache zur Hilfe – nämlich bei einem Heiratsantrag.

Nachdem der britische Superstar auf den Fan und seine Bitte, ihn bei einem Antrag zu helfen, aufmerksam wurde, meinte sie: „Oh, da würde ich dir gerne helfen“. Auf die Bühne holte sie die beiden nicht, wies dafür das Kamerateam an: „Bitte richtet die Kamera auf diese beiden auf der Vorderseite, bringt sie auf den Bildschirm!“, zitiert sie „The Mirror“.

Adele scherzt: „17 Jahre? F*** me!“

Nachdem der Heiratsantrag erfolgreich vollzogen war und die Frau ja gesagt hatte, fragte Adele die beiden, wie lange sie schon zusammen seien. Nachdem sie die Antwort hörte – ganze 17 Jahre sind das bereits – scherzte sie: „17 Jahre, fuck me! So lange hast du gebraucht?“

Eine Änderung in der Setlist gab es zu Ehren der beiden Neu-Verlobten indes nicht. „Ich würde ja runterkommen, aber ich kann nicht runterkommen. Ich würde auch ‚Make You Feel My Love‘ singen, aber das singe ich später. Es ist zu früh dafür“, meinte die Musikerin.

Tränen bei „Someone Like You“

Als die Musikerin zum Mega-Hit „Someone Like You“ ansetzte, kamen ihr die Tränen. „Dieses Lied hat mein Leben verändert. Aus irgendeinem Grund berührt mich dieses Lied heute Abend so sehr. Mehr als sonst. Danke“, zitiert die britische Zeitung die Sängerin, für die der Song laut eigenen Angaben eine ganz besondere Bedeutung er Song habe ihr Leben zum Besseren verändert, sagte Adele außerdem.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Adele in München: Die Setlist vom 2. August 2024

Hello

Rumour Has It

I Drink Wine

Water Under the Bridge

Easy on Me

One and Only

I’ll Be Waiting

Oh My God

Send My Love (to Your New Lover)

Hometown Glory (mit Orchester)

Love in the Dark (mit Orchester)

Make You Feel My Love (Bob Dylan Cover)

Chasing Pavements

All I Ask

Skyfall (mit Orchester)

Set Fire to the Rain (mit Orchester)

All Night Parking (Interlude) (vom Tape)

Hold On

When We Were Young

Someone Like You

Rolling in the Deep

Adele: Weitere Shows

Neunmal steht Adele nun noch auf der Münchener Mega-Bühne – und zwar am 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August 2024.