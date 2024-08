Adele spricht in München über Las-Vegas-Konzertabsagen: „Shitshow“

Im Februar 2024 sagte Adele eine Reihe von Konzerten ihrer Las-Vegas-Residency wegen Stimmproblemen ab – und sorgte damit für Verärgerung bei manchen Fans. Bei ihrem München-Konzert am 2. August 2024 nahm die Musikerin auf der Bühne dazu Stellung.

„Ich war die ganze Woche über so ruhig, dass meine Freunde sich Sorgen gemacht haben, dass etwas nicht stimmt“, meinte Adele zunächst. Es gab diese Shitshow, als ich Vegas abgesagt habe. Ich wäre nicht hier, wenn das nicht passiert wäre. Ich könnte nicht weitermachen, wenn ich eine Show gemacht hätte, an die ich nicht geglaubt hätte“, wird sie von „The Mirror“ zitiert.

Adeles Statement zu den Konzertabsagen

Adele hatte am 28. Februar 2024 via X mitgeteilt: „Leider muss ich eine Pause einlegen und meine Residency in Vegas pausieren. Am Ende der letzten Gigs und während meiner gesamten Pause war ich krank. Ich hatte nicht die Chance, wieder ganz gesund zu werden, bevor die Konzerte wieder aufgenommen werden und jetzt bin ich wieder krank“, schrieb sie und erklärte, dass ihre Stimme angeschlagen sei. Die Konzerte sollen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Adele: Triumphale Eröffnungsshow

Die erste Show in München war jedenfalls ein voller Erfolg. Es gab 20 Songs, Orchestereinlagen und Feuerwerke – und natürlich große Hits wie „Hello“ oder „Rolling In The Deep“. Große Gefühle standen ebenfalls auf dem Programm: Als die Musikerin zum Mega-Hit „Someone Like You“ ansetzte, kamen ihr die Tränen. „Dieses Lied hat mein Leben verändert. Aus irgendeinem Grund berührt mich dieses Lied heute Abend so sehr. Mehr als sonst. Danke“, zitiert die britische Zeitung die Sängerin, für die der Song laut eigenen Angaben eine ganz besondere Bedeutung. Der Song habe ihr Leben zum Besseren verändert, sagte Adele außerdem.

Neunmal steht Adele nun noch auf der Münchener Mega-Bühne – und zwar am 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August 2024. Bleibt zu hoffen, dass die Stimme hält.