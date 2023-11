Adele unterbricht Las-Vegas-Show und bricht in Tränen aus

Foto: Getty Images for AD, Kevin Mazur. All rights reserved.

Seit einem Jahr tritt Adele nun schon jedes Wochenende im Rahmen ihrer Residency in Las Vegas auf. Nun brachte die Show am 29. Oktober so einige unerwartete Ereignisse mit sich. Nicht nur war die britische Sängerin – passend zu Halloween – in einem Morticia-Addams-Kostüm verkleidet. Unter den 4000 Zuschauer:innen befand sich außerdem ein ganz besonderer Gast, der Adele zu Tränen rührte.

Die Musikerin stoppte ihren Song „When We Were Young“ mitten in ihrer Performance, um eine alte Bekanntschaft zu begrüßen. „Oh mein Gott, Colin!“, zeigte sich Adele überrascht. „Das ist mein Arzt, der mein Baby zur Welt gebracht hat“, erklärte sie gegenüber ihrem Publikum. Die 35-Jährige brach dann in Tränen aus, während sie ein paar Stufen zu dem Überraschungsgast, der 2012 zuständig für die Geburt ihres Sohnes Angelos war, hinaufschritt. „Mein Sohn ist vor ein paar Wochen elf Jahre alt geworden und er ist kein Baby mehr, das ist verrückt“, sagte die Musikerin über ihren Nachwuchs.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Adele sammelt schon Babynamen

Doch die Begegnung löste offenbar noch mehr bei ihr aus. „Ich sehne mich verzweifelt nach einem weiteren Baby, Colin, verdammt noch mal, ich rufe dich vielleicht mal an“, offenbarte Adele gegenüber dem gesamten Publikum. Diesen Wunsch äußerte die Musikerin nicht zum ersten Mal. Im August 2023 erklärte sie bereits auf einer ihrer Residency-Shows: „Ich möchte wirklich bald wieder Mutter werden.“ Die Äußerung folgte, nachdem eine Zuschauerin sie nach Hilfe zur Auswahl ihres Babynamens bat. „Ich habe tatsächlich Listen geschrieben“, meinte die Sängerin. „Jedes Mal, wenn ich einen Namen sehe, der mir gefällt, schreibe ich ihn in mein Handy.“ Und auch ihr jetziger Partner, der Sportagent Rich Paul, würde sich ein Kind wünschen und bereits Namen sammeln, so Adele weiter.

Empfehlung der Redaktion Adele wäre gerne beim Madonna-Konzert gewesen

Bereits 2022 äußerte sich die Sängerin bereits gegenüber dem US-Magazin „Elle“ zu ihrem Kinderwunsch. „Ich möchte auf jeden Fall mehr Kinder. Ich bin eine Hausfrau und eine Matriarchin, und ein stabiles Leben hilft mir bei meiner Musik“, sagt die Sängerin. „Im Moment ist alles, was ich im Kopf habe, Vegas. Ich will es verdammt noch mal schaffen“, fügte sie bezüglich ihrer Residency hinzu.

Adele erinnerte während ihres Gigs außerdem an Matthew Perry, der am 28. Oktober im Alter von 54 Jahren verstarb. Sie hielt während ihres Auftritts inne und sprach ins Mikrofon: „Ich werde mich für den Rest meines Lebens an diese Figur erinnern. Er ist wohl der beste Comedy-Charakter aller Zeiten.“ Die Britin meint damit Chandler Bing, den Perry in „Friends“ verkörperte.