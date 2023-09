Adele lehnt Fan-Heiratsantrag ab: „Du kannst mich nicht heiraten – ich bin hetero, mein Liebes“

Während Adele im Rahmen ihrer Residency in Las Vegas auftritt, erlebt sie so einige absurde Fan-Begegnungen. Darunter offenbar auch Liebeserklärungen aller Art, wie sich auf einer ihrer vergangenen Shows im The Colosseum des Caesars Palace herausstellte.

Während sich die „Rolling In The Deep“-Sängerin in den Zuschauer:innen-Bereich begab, hielt eine Verehrerin um ihre Hand an. Adele reagierte angeblich überrascht. „Du kannst mich nicht heiraten, ich bin hetero, mein Liebes“, weist sie den Antrag ab. Sie gestand außerdem, dass ihr „Ehemann“ an jenem Abend anwesend sei, womit die Musikerin ihren Lebensgefährten Rich Paul meint. Der Sportagent und die Sängerin befinden sich schon seit etwa zwei Jahren in einer Beziehung. Noch wurde offiziell keine Hochzeit bestätigt.

Als Adeles Fan sie weiter drängt und fragt, ob sie nicht doch die Möglichkeit einer Ehe in Betracht ziehen wolle, eilt die Sängerin davon. „Nein, ich will es nicht versuchen. Du bist verrückt, lass mich in Ruhe“, meint die Künstlerin lachend.

Die letzte Live-Show der „Weekends With Adele“-Konzertreihe soll am 4. November stattfinden. Damit die Auftritte ohne Unterbrechung stattfinden können, will sich die Sängerin von nun an vom Publikum fern halten – um sich nicht mit irgendetwas anzustecken. „Ich will verdammt sein, wenn ich noch eine dieser Shows absage. Ich weigere mich, irgendwelche Shows abzusagen“, stellt Adele klar. „Ich kann es einfach nicht riskieren, krank zu werden. Ehrlich gesagt, mein Immunsystem ist im Eimer und ich möchte euch nahe sein und so, aber ich kann es einfach nicht riskieren.“