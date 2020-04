7 legendäre (und wertvolle) adidas-Schuhe

Justin Bieber war schon mit 15 ein Popstar, doch er hat in seinem Leben auch die Schattenseiten des Erfolgs kennengelernt. Nun richtet er sich mit einem emotionalen Rat an Billie Eilish.

Dass Billie Eilish ein riesiger Fan von Justin Bieber war, ist kein Geheimnis. Der Sänger selbst äußerte sich jüngst in einem Interview zu der Newcomerin des Jahres und wurde dabei sehr emotional. Scheinbar sieht Bieber deutliche Parallelen zu seiner eigenen Karriere, die bereits mit zwölf anfing und in der er mit vielen Problemen zu kämpfen hatte. Deswegen bietet er der 18-jährigen Eilish Rat und Schutz an. Die reagierte darauf mit einem Post bei Instagram. „Es war hart für mich so jung schon in der [Musik-]Industrie zu sein, nicht zu wissen wo man hinsoll und jeder um dich herum sagt dir,…