Baby Bieber ist da: Hailey und Justin Bieber zeigen ihren Nachwuchs

Justin und Hailey Bieber haben die Geburt ihres ersten Kindes gefeiert und die freudige Nachricht am Sonntag, den 25. August 2024 auf Instagram mit der Welt geteilt. Justin Bieber, ironischerweise bekannt für seinen Hit „Baby“, verkündete die Ankunft ihres Sohnes mit einem Foto des kleinen Füßchens, das in eine flauschige Decke gewickelt war.

Willkommen, Jack Blues Bieber

Unter dem Ankündigungsbild auf Instagram schrieb Bieber: „Willkommen zu Hause, Jack Blues Bieber“. Bereits im Mai 2024 hatten die Biebers ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht, indem sie Videos und Fotos von einem Schwangerschaftsshooting auf Instagram teilten. Auf den Aufnahmen war Hailey Bieber in einem weißen Spitzenkleid zu sehen, das ihren leicht gewölbten Babybauch zur Schau stellte.

Die Schwangerschaft hielt sie jedoch lange Zeit geheim. Erst als sie sich im sechsten Monat befand, teilte das Paar die Neuigkeiten mit der Öffentlichkeit. Hailey erklärte später, dass sie ihre Schwangerschaft zunächst durch das Tragen von Oversize-Kleidung verborgen hatte, um die intime Zeit zu genießen. Der Sänger und das Model haben zwar den Namen ihres Kindes bekannt gegeben, sich jedoch noch nicht zu den genauen Geburtsdetails geäußert.

Stars gratulieren Justin und Hailey Bieber zur Geburt ihres Kindes

Seit ihrer Eheschließung im Jahr 2018, die zunächst in einem Gerichtsgebäude in New York stattfand und ein Jahr später in einer prunkvollen Zeremonie in South Carolina erneut gefeiert wurde, begleitet das Paar die Öffentlichkeit regelmäßig mit Einblicken in ihr gemeinsames Leben. Hailey und Justin sind seit 2014 mit Unterbrechungen ein Paar, bevor sie sich 2018 verlobten. In einem emotionalen Instagram-Post versprach Justin damals, seine Verlobte „geduldig und freundlich“ für den Rest seines Lebens zu lieben.

Im Jahr 2020 war Justin Bieber bei Ellen DeGeneres zu Gast. Diese fragte ihn damals in Rahmen eines Interviews für „The Ellen Show“, wie viele und wann er Kinder mit Harley Bieber haben wollte. Damals ging das Video für die charmante Antwort des 30-Jährigen viral. Seine Antwort lautete :„Ich werde so viele Kinder haben, wie Hailey bereit ist sie zu bekommen. Ich hätte gerne sehr viele Kinder, aber es ist ihr Körper und wir werden es so machen, wie sie es gerne hätte.“

Bis Sonntagmorgen hatten bereits über 560.000 Menschen, darunter auch der Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton und die Turnerin Simone Biles, ihre Glückwünsche auf Instagram übermittelt. Hailey selbst verlinkte das Foto in einer Instagram-Story.