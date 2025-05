Aerosmith: 10 Songs, die nur Insider kennen

10. „Big Ten Inch Record“

Auf Toys in the Attic befindet sich zwischen „Walk This Way“ und „Sweet Emotion“ ein einzelner Song. „Big Ten Inch Record“. Zwischen zwei der beliebtesten Rocksongs der 1970er-Jahre zu stecken, ist ein hartes Schicksal für einen Aerosmith-Song. Die Zuhörer werden so sehr versucht sein, die Nadel aufzuheben. Und zum nächsten Song zu springen.

„Big Ten Inch Record“, eine Coverversion eines Songs von Fred Weismantel aus dem Jahr 1952, der durch den Saxophonisten Bull Moose Jackson populär wurde, schafft das ziemlich schnell. „Got me the strangest woman“, Tyler-Songs. „Believe me this trick’s no cinch/But I really get her going/When I whip out my big ten inch.“ Schallplatten waren im frühen 20. Jahrhundert 10 Zoll lang. Aber die Zweideutigkeit ist hier so offensichtlich, dass wir sie nicht einmal erklären müssen. Der Song kam nur ein Jahr vor AC/DCs „Big Balls“ in die Regale. Dessen Botschaft nur geringfügig unverblümter ist.

9. „Woman of the World“

Einige Jahre bevor er Aerosmith gründete, war Steven Tyler (damals noch unter dem Namen Steven Tallarico) Mitglied der New Yorker Garagenrockband Chain Reaction. Nach der Veröffentlichung einiger erfolgloser Singles löste sich die Band auf. Aber Tyler blieb dem Keyboarder Don Solomon weiterhin eng verbunden. Gemeinsam schrieben sie 1974 den Aerosmith-Song „Woman of the World“. Sie spielten den Song häufig auf der Get Your Wings-Tour 1974. Sie haben aber seit einer einmaligen Aufführung im Jahr 1998 keine vollständige Version mehr herausgebracht. Im Jahr 2012 sagte Joe Perry dem Rolling Stone , er wolle ihn wieder in die Show aufnehmen. Aber die Fans warten immer noch darauf.

8. „Hangman Jury“

Aerosmiths Comeback-LP von 1987, Permanent Vacation, ist voll von glatten Popsongs wie „Rag Doll“, „Angel“ und „Dude (Looks Like a Lady)“. Aber in der Mitte geht es mit dem bluesigen „Hangman Jury“ weiter. Es beginnt mit den Klängen eines Sumpfes und eines Schaukelstuhls auf einer Veranda, bevor es allmählich in einen traditionelleren Aerosmith-Song aus den 1980er Jahren übergeht. Allerdings mit mehr Mundharmonika als üblich.

Die Gruppe dachte, dass es sich um ein traditionelles amerikanisches Lied handelte, das bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, aber es stellte sich heraus, dass das Urheberrecht bei Lead Belly’s Nachlass lag. Dies führte zu einem kurzen Rechtsstreit zwischen den beiden Lagern.

7. „No More No More“

Als Aerosmith schließlich dazu überging, Songs für Toys in the Attic zu schreiben, hatten sie bereits ein halbes Jahrzehnt damit verbracht, durch Amerika zu tingeln und eine endlose Reihe von One-Night-Stands zu spielen. Steven Tyler war erschöpft und machte seinem Frust in „No More No More“ Luft.

„Holiday Inn, schließ die Tür mit einer Kette ab“, singt er. „Du liebst sie und hasst es, aber für mich sind sie alle gleich … Stalemate-Minderjährige können nicht ablehnen / Du liebst sie, dann verlässt du sie mit deinen ausverkauften Kritiken.“

Ein Jahr später wurde Bob Segers Live-Interpretation von ‚Turn the Page‘ – die sich mit den gleichen Themen befasste, nur ohne die Minderjährigen – ein großer Hit. „No More No More„ war keine Single. Aber die Fans lieben es und Aerosmith spielen es weiterhin in ihren Live-Shows.

6. „Kings and Queens“

Lange bevor Powerballaden praktisch zu einer vertraglichen Verpflichtung für alle Hard-Rock-Bands wurden, nahmen Aerosmith „Kings and Queens“ für das Album Draw the Line aus dem Jahr 1977 auf.

Der Text konzentriert sich auf die hohen Kosten des religiösen Extremismus in den Tagen der Könige, Königinnen, Herren, Jungfrauen und Wikinger. Es war die zweite Draw the Line-Single und erreichte Platz 70 der Billboard Hot 100. Der Song lag jahrelang brach. Er war aber ein fester Bestandteil der Tournee der Gruppe im Jahr 2014.

5. „Sick as a Dog“

„Sick as a Dog“ ist ein echter Ausreißer im Aerosmith-Katalog, da der Bassist Tom Hamilton hier Gitarre spielt und Joe Perry den Bass übernimmt. Zumindest bis zum Ende, als Steven Tyler übernahm. Der Song aus dem Jahr 1976 wurde live aufgenommen. Da Hamilton den Song geschrieben hatte, durfte er Gitarre spielen. Dadurch spielte Perry den Bass, musste aber irgendwie zur Gitarre wechseln, um am Ende ein Solo zu spielen.

Um das Live-Gefühl nicht zu stören, wartete die Gruppe einfach bis zu einem langsamen Teil gegen Ende, als Perry den Bass leise an seinen Sänger übergab und zur Gitarre griff. Auf der Aufnahme ist der Übergang so nahtlos, dass er nicht auffällt. Seit 2002 haben sie den Song nicht mehr live gespielt. Aber bei Konzerten spielt jeder sein normales Instrument.

4. „Rats in the Cellar“

Die Welt von Aerosmith war ein ziemlich chaotischer Ort, als die Rocks-Sessions Anfang 1976 entstanden. Steven Tyler wollte dies in den Texten zu „Rats in the Cellar“ widerspiegeln. „Die Dinge gerieten aus den Fugen“, schrieb der Sänger in seinen Memoiren Does the Noise in My Head Bother You?. „Die Vernunft schwand, Vorsicht wurde in den Wind geschlagen, und nach und nach zog das Chaos dauerhaft ein.“ Die Musik war eine bewusste Anspielung auf die wilde Energie von „Toys in the Attic“. Und wurde schnell zum Publikumsliebling, obwohl sie nie als Single veröffentlicht wurde.

3. „Uncle Salty“

Vierzehn Jahre bevor Steven Tyler „Janie’s Got a Gun“ schrieb, ein Lied über ein junges Mädchen, das sich an ihrem sexuell missbrauchenden Vater rächt, steuerte der Sänger das thematisch ähnliche „Uncle Salty“ zu Toys in the Attic bei. Es konzentriert sich mehr auf die tragischen Folgen des Missbrauchs. Und wie er zu einem traurigen Leben in der Prostitution führte. „Jetzt tut sie alles für Geld und einen Penny“, singt er. „Ein Seemann mit einem Penny oder zwei oder drei/Sie ist die List für Männer, die herbeieilen.“ Sie haben es seit 2009 nicht mehr bei Konzerten gespielt.

2. „Nobody’s Fault“

Aerosmith veröffentlichten „Nobody’s Fault“ nicht als Single, als es 1976 herauskam. Und da „Back in the Saddle“ und „Last Child“ überall im Radio liefen, sprachen nur die wahren Fans darüber. Seit 2003 hat die Band den Song kein einziges Mal mehr gespielt. Aber es gibt einen Grund, warum ihn alle, von Slash über James Hetfield bis hin zu Kurt Cobain, als einen der besten Songs von Aerosmith bezeichneten.

Die Gruppe hat noch nie so kraftvoll und mächtig geklungen. Dies ist Aerosmith auf ihrem absoluten Höhepunkt, bevor Drogen und interne Streitigkeiten ihren Kern zerfraßen.

1. „Seasons of Wither“

Aerosmith waren im Winter 1973 noch eine junge, aufstrebende Rockband, als Steven Tyler sich in einem Haus in Needham, Massachusetts, verkroch, das er sich mit dem Schlagzeuger Joey Kramer teilte. Da er mit einer hohen Steuerschuld konfrontiert war, die er sich nicht leisten konnte, und sich über das eisige Wetter beschwerte, ging er in den Keller. Und schrieb ein trauriges Lied.

„Ich nahm ein paar Tuinals und ein paar Seconals“, sagte er. „Und nahm diese Gitarre, die Joey mir gegeben hatte. Diese Dumpster-Gitarre. Ich zündete etwas Weihrauch an und schrieb ‚Seasons of Wither‘.“ Die wunderschöne Ballade erscheint gegen Ende von Get Your Wings. Direkt nach ihrer Coverversion von „Train Kept-A Rollin’“.

„Dream On“ ist nach wie vor ihre berühmteste Ballade (und eine der berühmtesten Balladen der Rockgeschichte). Aber wenn das Radio „Seasons of Wither“ in den 1970er Jahren angenommen hätte, kann man sich leicht vorstellen, dass sie ebenso beliebt gewesen wäre.