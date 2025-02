Aerosmith: Steven Tyler feiert fulminantes Comeback

Im Jahr 2024 kündigten Aerosmith an, dass sie sich offiziell vom Tourneegeschäft zurückziehen würden, nachdem Steven Tyler erhebliche Schäden an seinen Stimmbändern erlitten hatte. Aber es bedurfte nur eines guten Grundes für den Musiker, um auf die Bühne zurückzukehren. Am Wochenende veranstaltete Tyler über seine Stiftung Janie’s Fund eine Grammy-Watchparty im Hollywood Palladium. Am Ende des Abends trat er mit Unterstützung einiger besonderer Gäste mit sechs Liedern auf.

Nach Auftritten von Linda Perry, Marcus King, Billy Idol, Steve Stevens und Joan Jett eröffnete Tyler sein Set mit Nuno Bettencourt von Extreme, der bei jedem Song mitwirkte. Sie sangen „More Than Words“ mit Mick Fleetwood und „Dream On“ mit Lainey Wilson. Tom Hamilton von Aerosmith und Chris Robinson von den Black Crowes begleiteten Tyler und Bettencourt bei „Sweet Emotion“, „Walk This Way“ mit Jessie J und „Heartbreaker“. Das Paar sang auch „Toys in the Attic“.

Die Erlöse der Veranstaltung des Janie’s Fund kommen jungen Frauen zugute, die Missbrauch und Vernachlässigung erfahren haben, sowie den Opfern der jüngsten Waldbrände in Los Angeles. Die gemeinnützige Organisation arbeitet mit der Los Angeles Fire Department Foundation und dem Widows, Orphans & Disables Firefighter’s Fund zusammen.

„Auf der Hoffnungsskala bin ich irgendwo zwischen 7 und 9“

Im vergangenen Jahr äußerte Hamilton seine Hoffnung, dass Aerosmith einen Weg finden könnte, weiterhin aufzutreten, wenn auch in kleinem Rahmen. „Auf der Hoffnungsskala bin ich irgendwo zwischen 7 und 9“, sagte er AARP . ‚Wir werden von nun an keine Tourneen mehr machen, aber ich werde immer die Hoffnung haben, dass sich andere Möglichkeiten ergeben werden.“