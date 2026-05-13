Jack Douglas, verehrter Rockproduzent von John Lennon und Aerosmith, mit 80 gestorben

Jack Douglas, der verehrte Produzent hinter Hitplatten von John Lennon, Aerosmith, Patti Smith, Cheap Trick und anderen, ist am Montag gestorben. Er wurde 80 Jahre alt.

Douglas‘ Tochter Sarah bestätigte den Tod ihres Vaters gegenüber ROLLING STONE und teilte mit, er sei an den Folgen eines Lymphoms gestorben. „Am meisten genoss er die Zeit mit seiner Familie – seiner Frau, seinen vier Kindern und fünf Enkelkindern – und er starb friedlich, umgeben von uns“, erklärte die Familie in einem Statement. „Er hat ein unglaubliches Leben geführt und war ein großartiger Geschichtenerzähler. Er war sehr, sehr witzig und albern und liebte es, Witze zu erzählen. Er liebte seine Arbeit und hat bis zum allerletzten Moment weitergemacht. Wir werden ihn sehr vermissen.“

Douglas war an einigen der bedeutendsten Alben der Siebziger und frühen Achtziger beteiligt, darunter Aerosmiths „Toys in the Attic“ und Lennons sowie Yoko Onos „Double Fantasy“. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er außerdem mit The Who, Lou Reed, Miles Davis, Alice Cooper, The Knack und sogar Allen Ginsberg zusammen.

Vom Hausmeister zum Produzenten

Douglas wurde in der Bronx in New York City geboren und verbrachte die Sechziger als aufstrebender Folksänger; er schrieb Songs für Robert Kennedys Senatswahlkampf 1964. 1965 zog es ihn und einige beatlesbegeisterte Freunde nach Liverpool, England – die Überfahrt erfolgte per Frachtschiff, ohne Arbeitserlaubnis oder Visum.

Wie Douglas in einem Interview von 2017 berichtete, wurden sie von britischen Einwanderungsbehörden festgehalten, doch es gelang ihm, unbemerkt an Land zu schlüpfen, wo er sich sofort ein Exemplar von „Rubber Soul“ kaufte und dem Redakteur einer Lokalzeitung von seiner Festsetzung auf dem Schiff erzählte. Die Geschichte schlug genug Wellen, dass Douglas und seine Freunde das Schiff verlassen durften und Liverpool eine Weile genießen konnten – bevor sie schließlich abgeschoben wurden.

Nach seiner Rückkehr nach New York schrieb Douglas sich am Institute of Audio Research ein und sicherte sich nach dem Abschluss einen Job im gerade eröffneten Record Plant Studio – als Hausmeister.

Begegnung mit John Lennon

Auch wenn er ganz unten anfing, arbeitete Douglas bald als Assistent eines Toningenieurs. Eines Tages, während er vor einer Session einige Bänder für Lennon schnitt, kam der ehemalige Beatle herein. Douglas fasste sich ein Herz und erzählte ihm von seiner Zeit in Liverpool – und Lennon erkannte bald, dass er einer jener „Crazy Yanks“ war, über die er in den Zeitungen gelesen hatte.

„Er war total aufgeregt, mich zu treffen. Es war unglaublich“, sagte Douglas 2012 gegenüber Music Radar. „Er lud mich in die Aufnahmeräume ein, fuhr mich in seiner Limousine nach Hause. Schon bald arbeitete ich als Assistent an der Platte mit. Wir wurden Freunde.“

Douglas erhielt eine Gutschrift als Toningenieur auf Lennons Album „Imagine“ von 1971. Er arbeitete in den folgenden Jahren weiter mit Lennon und Ono zusammen und wirkte außerdem an den Sessions für das „Lifehouse“-Projekt der Who mit (das zu deren legendärem Album „Who’s Next“ wurde), an Reeds „Berlin“ sowie am selbstbetitelten Debütalbum der New York Dolls.

Aerosmiths goldene Ära

Während der Arbeit an der New-York-Dolls-Platte ermutigte Superproduzent Bob Ezrin Douglas, selbst einen Versuch als Produzent zu wagen. Die Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten: eine aufstrebende Band aus Boston namens Aerosmith. Douglas war einer von mehreren Produzenten auf dem zweiten Album der Band, „Get Your Wings“, übernahm dann aber beim 1975er Nachfolger „Toys in the Attic“ allein das Steuer.

„Toys“ wurde ein gigantischer Erfolg, neunfach mit Platin ausgezeichnet, mit zeitlosen Hits wie „Sweet Emotion“ und „Walk This Way“. Es war Douglas, der Steven Tyler den entscheidenden lyrischen Impuls für „Walk This Way“ gab – weil er herumalberte und eine Szene aus Mel Brooks‘ „Young Frankenstein“ nachspielte, den er gerade mit der Band gesehen hatte. Nach „Toys“ entstanden mit Douglas noch zwei weitere Hitalben: „Rocks“ (1976) und „Draw the Line“ (1977).

Mitten in seinem Seventies-Lauf mit Aerosmith arbeitete Douglas weiterhin mit anderen Künstlern: Gemeinsam mit Bob Dylan ko-produzierte er einige Sessions mit Allen Ginsberg, außerdem betreute er „Radio Ethiopia“ der Patti Smith Group. Eng verbunden war er auch mit Cheap Trick – darunter deren selbstbetiteltes Debüt und das 1978er „Live at Budokan“. Die Band erklärte bei ihrer Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame 2016, sie sei Douglas „für immer zu Dank verpflichtet“.

„Double Fantasy“ und das Erbe

1980 arbeitete Douglas erneut mit Lennon und Ono an dem, was ihr letztes gemeinsames Album werden sollte: „Double Fantasy“. Im Januar 1981, einen Monat nach Lennons Ermordung, erinnerte sich Douglas gegenüber ROLLING STONE an die ausgelassene Stimmung während der Sessions – besonders nach einigen schwierigen Jahren für Lennon.

„Nachdem ich John in L.A. in dieser Zeit erlebt hatte, als er einfach unglaublich niedergeschlagen war, ist das Einzige, was mich jetzt etwas weniger traurig macht, dass er, als er starb, wirklich glücklich war – vielleicht glücklicher als je zuvor“, erinnerte sich Douglas. „Er fühlte sich großartig, redete und scherzte pausenlos … während der ‚Double Fantasy‘-Sessions sprach er ständig darüber, wie die alten Beatles-Platten entstanden sind.“

In den folgenden Jahrzehnten blieb Douglas mit verschiedensten Projekten beschäftigt. Nach einer kurzen Trennung von Aerosmith kamen sie 1982 mit „Rock in a Hard Place“ wieder zusammen; Douglas betreute außerdem das Blues-Coveralbum der Band von 2004, „Honkin‘ on Bobo“, und stand erneut am Pult für das bislang letzte Album der Band mit neuem Material, „Music From Another Dimension!“ von 2012. (Nebenbei produzierte Douglas auch mehrere Soloalben von Gitarrist Joe Perry.) Zu den weiteren Credits des Produzenten zählen Alben von Graham Parker, Zebra, Starz, Supertramp und Slash.