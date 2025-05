Aerosmith-Reunion: Steven Tyler und Joe Perry endlich vereint

Aerosmith hat sich zwar im September 2023 bei einem Konzert auf Long Island endgültig verabschiedet. Aber das hält Steven Tyler und Joe Perry nicht davon ab, sich für einen guten Zweck wieder zusammenzutun. Die sogenannten „Toxic Twins“ standen am Mittwoch bei einem Benefizkonzert in San Francisco wieder gemeinsam auf der Bühne. Sie sammelten Geld für Janie’s Fund , die gemeinnützige Organisation, die Tyler gegründet hat, um schutzbedürftigen Frauen zu helfen. Wie der Frau, über die er in „Janie’s Got a Gun“ gesungen hat.

Aerosmiths „Toxic Twins“ wiedervereint – Benefizkonzert für Janie’s Fund

Mit Unterstützung einer All-Star-Band spielte das Duo fünf seiner größten Hits (allerdings nicht „Janie’s“) und ein paar Cover-Songs. „Toys in the Attic„, ‚Same Old Song and Dance‘, ‚Sweet Emotion‘, ‚Dream On‘, ‚Walk This Way‘, Tiny Bradshaw via Johnny Burnettes ‚Train Kept a-Rollin‘“. Und „Come Together“ von den Beatles, wie Aerosmiths Facebook-Story berichtet. Ausschnitte aus „Dream On“ und „Come Together“ zeigen, dass sie live immer noch ziemlich gut klingen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

All-Star-Band mit Rock-Legenden als Verstärkung

Chris Robinson von The Black Crowes, Robin Zander von Cheap Trick, der ehemalige Guns N‘ Roses-Schlagzeuger Matt Sorum und Extreme-Gitarrist Nuno Bettencourt gehörten zu den weiteren Musikern, die bei der Veranstaltung auftraten.

Aerosmiths Abschied im September – Stimmbandprobleme als Grund

Aerosmith kündigte im August 2024 ihr Ende an und gab als Grund Tylers Stimmbandverletzung an. „Leider ist klar, dass eine vollständige Genesung von seiner Stimmbandverletzung nicht möglich ist“, erklärte die Band in einer Stellungnahme.