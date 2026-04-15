Die Ärzte live 2027: Nach einer Stunde fast alle regulären Tickets weg

Der Vorverkauf für die Tickets der Ärzte-Tour 2027 läuft seit 10 Uhr am Mittwoch (15. April). Nur eine Stunde später gibt es nur noch für wenige Städte noch reguläre Eintrittskarten. Von Berlin bis Frankfurt heißt es auf der Website der Band in den meisten Fällen, dass keine Karten mehr verfügbar sind.

Verfügbar sind aber noch so genannte Sozialtickets zum Sonderpreis, die von den Ärzten aber an Bedingungen geknüpft sind, die für jede Stadt zum Teil unterschiedlich sind. Wer einen Abstecher in die Schweiz nicht scheut, hat zudem buchstäblich gute Karten. Für beide Zürich-Auftritte im Mai gibt es offenbar noch genügend Billets. Hier werden pro Ticket aber auch 103 Euro fällig.

Schon nach nur zehn Minuten waren alle regulären Eintrittskarten für die vier Gigs der Ärzte in ihrer Heimatstadt Berlin (zweimal Max-Schmeling-Halle, zweimal Parkbühne Wuhlheide) vergriffen. Auch hier gibt es noch Spezialtickets. Die Musiker beginnen und enden ihre Tour 2027 in der Hauptstadt.

Ärzte auf Tour 2027: Wichtige Hinweise zum VVK

Für den Vorverkauf haben die Ärzte noch wichtige Infos zusammengefasst, die man unbedingt wissen sollte:

Tickethandel und Schwarzmarkt: Bitte kauft eure Karten NICHT auf Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay, eBay-Kleinanzeigen und Konsorten. Diese Anbieter sind von uns nicht autorisiert und werden von uns nicht mit Karten beliefert. Es kann sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, mit denen kein Besuchsrecht zur Veranstaltung erworben wird, man also draußen bleiben muss. Zudem besteht die Gefahr, dass man sein Geld für diese überteuerten Karten dann nicht vom Anbieter/Verkäufer zurückbekommt.

Personalisierung & Ticketanzahl: Die Karten sind personalisiert. Der Vor- und Nachname muss unmittelbar nach Erhalt der Tickets in die Leerzeile auf dem Ticket eingetragen werden. Es können pro Besteller 8 Tickets bestellt werden. Für Sozialtickets gilt: maximal 4 Tickets pro Besteller.

Zahlarten: Man kann bei uns per Vorauskasse und Kreditkarte bezahlen. Wir akzeptieren nur Visa und Mastercard, nicht American Express. Bezahlen mit PayPal ist nicht möglich.

Ticketversand: Wir bitten um Verständnis, dass der Ticketversand bis zu 4 Wochen zuzüglich Postlaufzeit dauern kann.

Taschenregelung: Bei den Konzerten sind nur Taschen bis max. Größe DIN A4 erlaubt.

die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027