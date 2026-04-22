Ärzte auf Tour 2027: Es gibt noch für 23 Konzerte Tickets

Für viele Menschen fühlte es sich so an, als gab es nur für höchstens eine Stunde überhaupt Tickets für die Tour der Ärzte im kommenden Jahr. Obwohl es dazu unterschiedliche Nutzererfahrungen gibt, ist es Tatsache, dass spätestens am 16. April alle regulären Eintrittskarten verkauft waren.

Doch die Ärzte bieten auch so genannte Sozialtickets und Karten für Rollstuhlfahrer mit Begleitung an. In diesen Segmenten gibt es auch eine Woche nach dem Start des Vorverkaufs noch Tickets.

Auf der Website der Band, wo die personalisierten Tickets exklusiv verkauft wurden, sind derzeit alle Städte gelistet, für die es noch solche Karten gibt. Das sind durchaus eine Menge – von Chemnitz über Hannover bis zu Zürich. Nur die Auftritte in Berlin, Wien und Dortmund sind restlos ausverkauft.

Ärzte-Tour 2027: Hier gibt es noch Tickets

Für die insgesamt 32 Konzerte der Ärzte von April bis Juni 2027 konnte man pro Bestellung auf der Website der Gruppe acht Karten erhalten (für Sozialtickets vier Karten). Auch wenn es derzeit schwer ist, noch an Eintrittskarten heranzukommen, warnen die Ärzte: „Bitte kauft eure Karten NICHT auf Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay, Kleinanzeigen und Konsorten. Diese Anbieter sind von uns nicht autorisiert und werden von uns nicht mit Karten beliefert. Es kann sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, mit denen kein Besuchsrecht zur Veranstaltung erworben wird, man also draußen bleiben muss. Zudem besteht die Gefahr, dass man sein Geld für diese überteuerten Karten dann nicht vom Anbieter/Verkäufer zurückbekommt.“

Es ist durchaus möglich, dass in den nächsten Tagen noch einmal kurzfristig reguläre Tickets verfügbar werden. Das hat damit zu tun, dass es möglich war, per Vorkasse zu bezahlen. Möglicherweise haben einige in der Aufregung für gleich mehrere Konzerte etwas bestellt. Sollte dann etwas von den Karten zurückgehen, wäre es möglich, dass diese (ohne Vorankündigung) noch einmal im Verkaufsbereich auf der Website der Band landen. Mit anderen Worten: Fans sollten gerade jetzt die Augen offen halten! Alle glücklichen Besitzernvon Ärzte-Tickets brauchen indes noch etwas Geduld, bis diese zu ihnen nachhause geliefert kommen.