Für nur 19,90 Euro zum Konzert der Ärzte – so geht’s!

Damit sich auch wirklich alle Fans der Ärzte Tickets für ihre kommende Tour leisten können, bietet die Band einmal mehr so genannte Sozialtickets an. Für nur 19,90 Euro gibt es derzeit noch zu allen ihren Gigs – bis auf die in Berlin, Wien und Dortmund – solche vergünstigten Billets (Stand: 22. April 2026). Für Zürich werden 25 Franken fällig.

Um diese Tickets zu bekommen, muss allerdings die soziale Bedürftigkeit nachgewiesen werden. Was heißt das? Die Ärzte schreiben dazu: „Ein Sozialticket kann von jeder*jedem bestellt werden, die*der zum Zeitpunkt des Ticketkaufs im Besitz eines entsprechenden Leistungsnachweises ist.“

Wichtig für die Bestellung: Für jede Person braucht es einen entsprechenden gültigen Leistungsnachweis vom Arbeitsamt bzw. Jobcenter. „Es sei denn, mehrere berechtigte Personen wohnen im gleichen Haushalt und sind auf demselben Nachweisdokument vermerkt. In diesem Fall genügt ein gemeinsamer Beleg für alle.“

Weil es keine einheitlichen Vorgaben für den Nachweis von Sozialhilfe gibt, gelten für jede Stadt unterschiedliche Bedingungen. Hier sind alle aufgelistet:

Die Ärzte auf Tour 2027 Sozialtickets: Bezahlung und Versand

Um das oder die Sozialtickets zu bekommen, muss ein Scan des Dokuments bei der Bestellung hochgeladen und eingereicht werden. Der wird überprüft. Bei grünem Licht können die Karten dann gekauft werden und kommen per Post. Das Sozialticket kann per Kreditkarte, Vorkasse/Überweisung, Google Pay oder Apple Pay bezahlt werden.

Wichtig: Beim Einlass müssen zum Ticket erneut der Leistungsnachweis und der Ausweis oder Reisepass zur Überprüfung mitgebracht werden. „Jedes Sozialticket ist personalisiert und nur mit Vorlage des Ausweises und Leistungsnachweises gültig“, heißt es auf der Website der Ärzte.

Gibt es noch eine Chance, an reguläre Tickets für die Ärzte zu kommen?

Für die insgesamt 32 Konzerte der Ärzte von April bis Juni 2027 konnte man pro Bestellung auf der Website der Gruppe acht Karten erhalten (für Sozialtickets vier Karten). Auch wenn es derzeit schwer ist, noch an Eintrittskarten heranzukommen, warnen die Ärzte: „Bitte kauft eure Karten NICHT auf Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay, Kleinanzeigen und Konsorten. Diese Anbieter sind von uns nicht autorisiert und werden von uns nicht mit Karten beliefert. Es kann sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, mit denen kein Besuchsrecht zur Veranstaltung erworben wird, man also draußen bleiben muss. Zudem besteht die Gefahr, dass man sein Geld für diese überteuerten Karten dann nicht vom Anbieter/Verkäufer zurückbekommt.“

Es ist durchaus möglich, dass in den nächsten Tagen noch einmal kurzfristig reguläre Tickets verfügbar werden. Das hat damit zu tun, dass es möglich war, per Vorkasse zu bezahlen. Möglicherweise haben einige in der Aufregung für gleich mehrere Konzerte etwas bestellt. Sollte dann etwas von den Karten zurückgehen, wäre es möglich, dass diese (ohne Vorankündigung) noch einmal im Verkaufsbereich auf der Website der Band landen. Mit anderen Worten: Fans sollten gerade jetzt die Augen offen halten! Alle glücklichen Besitzernvon Ärzte-Tickets brauchen indes noch etwas Geduld, bis diese zu ihnen nachhause geliefert kommen.