Agnes Obel live in Deutschland 2025

Nach langer Live-Pause nun wieder unterwegs: Agnes Obel. Die dänische Singer/Songwriterin wird im September 2025 in Deutschland zu Gast sein, präsentiert von ROLLING STONE.

Hier live zu erleben

In zwei deutschen Städten macht die Pianistin und Sängerin Halt:

9. Septmeber – Hamburg – Elbphilharmonie – Großer Saal

12. September – Berlin – Admiralspalast – Theater

Tickets gibt es hier zu ergattern. Der Vorverkauf startet am Freitag, den 15. November.

Fans können sich auf neue Musik freuen

Agnes Obel kündigte ihre Live-Termine kürzlich schon auf ihrem Instagram-Kanal an. „Ich freue mich, im September wieder Shows in Europa geben zu können. Darunter auch einige neue Songs, die ich zum ersten Mal spielen werde!“, schrieb sie.

Die in Kopenhagen geborene Folkmusikerin war zuletzt vor der Covid-19-Pandemie vor fünf Jahren live zu sehen gewesen. In dieser Zeit veröffentlichte sie auch ihr viertes und immer noch aktuelles Studioalbum „Mytopia“, das 2020 erschien. Damit bewegte sie sich ein Stück weit weg vom Klavier-Pop hin zu experimentelleren Tönen und fusionierte neo-klassisch anmutenden Melodien mit elektronischen Elementen.

Agnes Obel wuchs in einem musikalischen Umfeld auf, was ihre frühe Leidenschaft für die Musik prägte. Ihre Mutter spielte ihr Chopin vor, während ihr Vater seltene Instrumente sammelte. Obel erhielt früh Klavierunterricht und gründete eigene Folkbands. Ihr Debütalbum „Philharmonics“ erschien 2010 und wurde ein großer Erfolg, insbesondere in Dänemark, wo es fünfmal Platin erhielt. Es folgten die Alben „Aventine“ (2013) und „Citizen of Glass“ (2016), die ihre musikalische Entwicklung weiter festigten.