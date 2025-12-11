Sharon Osbourne über Ozzy Osbournes Tod: Die letzten Worte des Rockers

Am 22. Juli 2025 starb Ozzy Osbourne im Alter von 76 Jahren. Viele Fans und auch seine Witwe Sharon Osbourne fielen in tiefe Trauer. Nun sprach die Frau des Verstorbenen erstmals über den emotionalen Ablauf des Todestages und teilt sogar die letzten Worte des Sängers.

Todestag erstmals im Detail

In einem Interview mit US-Talkmaster Piers Morgan für dessen Show „Uncensored“ sprach Sharon Osbourne zum ersten Mal im Detail über den Todestag ihres Ehemannes und dessen letzte Worte. Es war der wohl schwerste Moment im bisherigen Leben der 73-Jährigen, als der Black Sabbath-Frontmann am 22. Juli in seinem Haus in der englischen Grafschaft Buckinghamshire an Herzversagen starb. Zwei Wochen zuvor gab er gemeinsam mit seinen Bandkollegen ein letztes Abschiedskonzert im Villa Park in Birmingham.

Herzinfarkt im Fitnessraum und letzte Worte

Wie „The Sun“ vorab aus dem Interview berichtet, richtete der selbsternannte „Fürst der Dunkelheit“ seine letzten Worte am Morgen um 4.30 Uhr an seine Frau. Er sei immer wieder im Badezimmer gewesen und weckte seine Frau dann. Sie sagte ihm, er habe sie ohnehin schon die ganze Nacht wach gehalten. Er entgegnete: „Küss mich. Halt mich ganz fest.“ Der Musiker trainierte bekannterweise trotz seiner gesundheitlichen Probleme noch regelmäßig in seinem Fitnessraum. Auch in seinen letzten Stunden suchte er diesen nach den letzten Worten an seine Frau auf.

Kurz darauf habe die Witwe Schreie aus dem Fitnessraum gehört und sei sofort dorthin gerannt. Jemand vom Personal war bereits da gewesen. „Er hatte einen Herzinfarkt!“, sagte Sharon Osbourne zu Piers Morgan im Interview. Weiter hieß es: „Ich bin die Treppe runtergerannt, und da lag er. Sie haben versucht, ihn zu reanimieren, und ich habe gesagt: ‚Nein – lasst es. Lasst ihn. Ihr könnt nichts machen. Er ist weg.’“ Trotzdem sei der 76-Jährige noch per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Seine Frau schilderte weiter: „Sie haben es versucht und versucht, und ich habe nur gedacht: Er ist weg. Lasst ihn gehen.“

Laut Sharon Osbourne war ihr Mann sich in seinen letzten Monaten bewusst, dass er auf sein Ende zugehen würde. Ärzte hatten ihm auch davon abgeraten, seinen letzten Auftritt zu spielen. Der „Prince of Darkness“ bestand allerdings auf das Konzert.

Emotionale Botschaft an den Familienvater

Zu Ozzy Osbournes 77. Geburtstag posteten seine Frau und seine Tochter Kelly emotionale Botschaften in den sozialen Medien. Auf Instagram gab es eine Bilderreihe mit bisher unveröffentlichten Fotos und intimen Momenten des Paares. Dazu schrieb die 73-Jährige: „Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe. Ich vermisse dich so sehr. Ich liebe dich für immer.“ Außerdem veröffentlichte sie ein Video mit einem Blumengesteck auf der Black Sabbath Bridge in Birmingham. Zu sehen ist außerdem ein Schild von vier der sechs Kinder des Ehepaares. Auf diesem ist zu lesen: „Wir lieben dich, Daddy. In Liebe, Louis, Aimee, Kelly und Jack.“

Der Musiker hatte in den vergangenen Jahren mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ein Sturz im Haus der Familie verschlimmerte seinen Zustand. Im Anschluss gab er erst seine Parkinson-Erkrankung bekannt. Nach 30 Jahren in den USA kehrte die Familie nach Großbritannien zurück. Die Rückkehr in die Heimat und sein Abschied von der Bühne werden in der Dokumentation „Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home“ thematisiert. In dieser ist auch bisher unveröffentlichtes Material des Abschiedskonzerts im Villa Park zu sehen.