Polizei ermittelt wegen angeblicher Körperverletzung: „Reacher“-Star Alan Ritchson und sein Nachbar

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Alan Ritchson, bekannt aus der Prime-Video-Serie „Reacher“, steht laut „The Hollywood Reporter“ im Mittelpunkt einer Polizeiermittlung wegen einer angeblichen Körperverletzung, an der der Schauspieler und sein Nachbar beteiligt gewesen sein sollen.

Ronnie Taylor, ein Bewohner aus Brentwood, Tennessee, behauptet, Ritchson habe ihn bei einem heftigen Streit, der aus einer Lärmbelästigung am Wochenende entstand, viermal geschlagen.

Der Vorfall soll sich am Sonntag ereignet haben, doch bereits am Samstag kam es offenbar zur ersten Auseinandersetzung zwischen den beiden. Ritchson fuhr mit seinem Motorrad durch die Nachbarschaft, als Taylor ihm den Mittelfinger zeigte. Als der Schauspieler am darauffolgenden Tag erneut auf demselben Fahrzeug vorbeikam, soll Taylor ihn gefragt haben: „Kannst du das verdammt nochmal lassen?“ Genau in diesem Moment soll der Streit dann eskaliert sein.

Keine Verhaftungen bisher

Brentwood Police Captain Steve Pepin bestätigte gegenüber dem „THR“, dass die Behörden den Vorfall untersuchen, jedoch seien „bislang keine Verhaftungen vorgenommen worden“. Das Brentwood Police Department reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von ROLLING STONE zur laufenden Ermittlung.

In einem Interview mit TMZ, das am Sonntag veröffentlicht wurde, schilderte Taylor, er habe Ritchson, der auf seinem Motorrad auf ihn zukam, zunächst weggestoßen, bevor er selbst von hinten am Kopf getroffen worden sei. „Ich bin zu Boden gegangen und habe mich geschützt“, sagte er in einem Video, das deutliche Blutergüsse auf seiner Stirn zeigte. „Ich wünsche dem Mann nichts Böses, aber wir brauchen keine Leute, die so durch Wohngebiete brettern. Und ich habe beschlossen, mich zu wehren.“

TMZ aktualisierte seinen Bericht am Montag mit einer Aussage aus Insider-Kreisen, wonach Ritchson „zweimal von seinem Motorrad gestoßen worden“ sei, bevor es zur Schlägerei kam – was darauf hindeutet, dass er den Streit „nicht angezettelt“ habe. Zum Zeitpunkt des Vorfalls soll der Schauspieler in Begleitung zweier Kinder gewesen sein, bei denen es sich vermutlich um seine eigenen handelt.