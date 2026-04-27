Nein, Trump braucht keinen neuen Ballroom, um sich zu schützen

Noch bevor Donald Trump nach dem Anschlag beim White House Correspondents‘ Dinner vor die Presse trat, hatte die Online-Rechte ihre Botschaft bereits festgelegt: Die Schießerei beweise, warum Trumps möglicherweise rechtswidriges Ballroom-Projekt im Weißen Haus unbedingt fertiggestellt werden müsse.

Eine absurde Logik. Erstens ist das White House Correspondents‘ Dinner keine Veranstaltung des Weißen Hauses – der Präsident nimmt als geladener Gast teil. Dazu kommt: Der geplante Ballroom fasst nur etwa halb so viele Gäste wie das Dinner, das gut 2.000 Besucher zählen kann. Selbst angesichts von Berichten, wonach der Secret Service in diesem Jahr weniger strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte als in früheren Jahren, funktionierten die Protokolle der Behörde und der Schütze wurde neutralisiert. Und es versteht sich von selbst, dass der Präsident das Weiße Haus regelmäßig verlässt, um öffentliche Veranstaltungen zu besuchen – sich dauerhaft im Komplex zu verschanzen ist schlicht keine Option.

Dennoch reagierten Dutzende prominente konservative Kommentatoren auf die Schießerei mit der Forderung, den Ballroom endlich durchzusetzen.

Konservative Stimmen im Gleichschritt

Darunter waren Meghan McCain, Tochter des früheren Arizona-Senators und Präsidentschaftskandidaten John McCain; Jack Posobiec, ein bekannter ethnonationalistischer Verschwörungstheoretiker, der inzwischen als eine Art Hofchronist des Weißen Hauses auftritt; Libs of TikTok, der anti-trans und anti-LGBTQ-Hetze-Account von Chaya Raichik – sowie eine ganze Reihe weiterer Accounts mit zusammen Millionen von Followern, die nahezu wortgleich dieselbe Botschaft verbreiteten.

Wenige Stunden nach der Schießerei erschien Trump im Pressebriefingroom des Weißen Hauses und machte den Spin damit fast schon offiziell. „Ich wollte das eigentlich nicht sagen, aber genau deshalb brauchen wir alles, was wir im Weißen Haus planen. Es ist tatsächlich ein größerer Raum und viel sicherer. Drohnensicher. Kugelsicheres Glas. Wir brauchen den Ballroom“, sagte Trump. „Deshalb fordern Secret Service und Militär ihn. Sie wollen den Ballroom seit 150 Jahren, aus den verschiedensten Gründen.“

In einem anschließenden Truth-Social-Post schrieb der Präsident, „dieses Ereignis wäre niemals passiert, wenn der streng geheime Militär-Ballroom, der derzeit im Weißen Haus gebaut wird, fertig wäre. Er kann gar nicht schnell genug fertig werden“ – und forderte, eine laufende Klage gegen den Bau des Gebäudes fallen zu lassen.

Illegaler Bau als Sicherheitsargument

Und genau da liegt der Kern der Sache. Trumps Ballroom – und ein Großteil der selbstverherrlichenden Umbauten und Projekte, die er Washington, D.C. aufzwingen will – verstößt gegen Bundesgesetze und -vorschriften für Bauvorhaben an öffentlichen Gebäuden.

Trump ließ den Ostflügel des Weißen Hauses abreißen, nachdem er zunächst behauptet hatte, sein Ballroom-Projekt werde diesen nicht beeinträchtigen. Der Abriss erfolgte ohne Genehmigung oder Prüfung durch die National Capital Planning Commission, die vom Kongress autorisierte Bundesbehörde, die föderale Bauvorhaben beaufsichtigt. Der National Trust for Historic Preservation klagte daraufhin zweimal gegen die Regierung.

Im vergangenen Monat stoppte U.S. District Judge Richard Leon die Bauarbeiten vorläufig und schrieb, der Präsident könne seine Pläne wieder aufnehmen, sobald der Kongress „dieses Projekt durch eine gesetzliche Genehmigung absegnet“.

Justizministerium unter Druck

„Der Präsident kann jederzeit zum Kongress gehen, um die ausdrückliche Genehmigung zu erhalten, einen Ballroom zu bauen und dies mit privaten Mitteln zu tun“, schrieb Leon, da die Legislative die „Hoheit über das Staatseigentum und die Kontrolle über die Staatsausgaben“ behalte. Ein Berufungsgericht in D.C. erlaubte die Wiederaufnahme der Bauarbeiten, während die Regierung das Urteil anficht – doch nach dem Anschlag versucht Trumps Justizministerium nun unverhohlen, den National Trust for Historic Preservation unter Druck zu setzen, die Klage fallen zu lassen. Der Vorwurf: Die Organisation bringe das Leben des Präsidenten in Gefahr, indem sie ihn herausfordere.

Geschäftsführender Justizminister Todd Blanche schrieb in einem Brief vom Sonntag an die Anwälte des Trust, „der Ballroom im Weißen Haus ist für die Sicherheit des Präsidenten, seiner Familie, seines Kabinetts und seiner Mitarbeiter unerlässlich. Wenn der Ballroom fertiggestellt ist, müssen Präsident Trump und seine Nachfolger nicht mehr den sicheren Bereich des Weißen Hauses verlassen, um an großen Veranstaltungen im Ballroom des Washington Hilton teilzunehmen.“

„Kurz gesagt: Ihre Klage gefährdet das Leben des Präsidenten, seiner Familie und seiner Mitarbeiter aufs Äußerste“, fügte Blanche hinzu. „Ich hoffe, dass der gestrige knappe Ausgang Ihnen endlich die Sinnlosigkeit einer Klage vor Augen führt, die buchstäblich keinem anderen Zweck dient, als Präsident Trump um jeden Preis zu stoppen.“

Koordinierte Kampagne?

Offenbar werden dabei auch Abgeordnete und Influencer eingespannt. Mehrere Social-Media-Nutzer und Medien wiesen darauf hin, dass ein Schwarm rechter Influencer innerhalb weniger Minuten nahezu wortgleiche Forderungen nach der Fertigstellung des Ballrooms postete. Online kursierten Vorwürfe einer koordinierten Medienkampagne zwischen diesen Accounts und dem Weißen Haus.

Auch prominente Abgeordnete auf dem Capitol Hill haben sich dem Chor angeschlossen. House Speaker Mike Johnson sagte Fox News am Montag, der Ballroom werde „eine Lösung“ für das Problem sein, das der Präsident zu lösen glaubt. „Er wird sieben Zoll dickes Glas haben, also wird es eine sehr sichere Umgebung für solche Veranstaltungen sein. Wir brauchen so einen Ort, und der Präsident weist immer wieder darauf hin.“ Der Sprecher des Repräsentantenhauses scheint wenig Interesse daran zu haben, die Genehmigungskompetenz des Kongresses tatsächlich auszuüben – denn das würde bedeuten anzuerkennen, dass der Präsident bei diesem und einem halben Dutzend anderer Projekte seit Monaten rechtswidrig vorgeht.

Es gibt viele Gründe, warum die Behauptungen über die Notwendigkeit des Ballrooms übertrieben sind – doch im Zusammenhang mit dem White House Correspondents‘ Dinner lassen sich die Implikationen für die Pressefreiheit nicht ignorieren. Das Dinner findet außerhalb des Weißen Hauses statt, weil es – zumindest dem Gedanken nach – die Unabhängigkeit der Presse verkörpern soll. Die Journalisten bestimmen Veranstaltungsort, Gästeliste, Redner, und der Präsident nimmt teil und unterzieht sich (idealerweise) ein wenig gutmütigem Spott. Das Dinner und ähnliche Veranstaltungen in die Mauern des Weißen Hauses zu verlagern würde dem Präsidenten und seinen Mitarbeitern zwangsläufig weit mehr Kontrolle darüber geben, wer teilnehmen darf, was gesagt werden darf – und ob es überhaupt stattfindet.

Für eine Regierung, die bereits besessen davon ist, die Berichterstattung der Presse zu kontrollieren und jene zu bestrafen, deren Berichte ihr nicht gefallen, wäre das ein Traum, der wahr wird.