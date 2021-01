Alanis Morissette: Ihr Entdecker überlebte vier Messerstiche

Alanis Morissettes Entdecker John Alexander wurde am 29. Dezember 2020 bei einem Autoraub mit einem Messer attackiert. Der Angreifer stach viermal auf Alexander ein – das berichtet „Billboard“. Empfehlung der Redaktion Iced Earth: Jon Schaffer wird nun vom FBI gejagt

Wie sich der Vorfall ereignete

Der Vorfall ereignete sich demnach auf dem kalifornischen Pacific Coast Highway. Alexander war mit seinem Jeep unterwegs, als ein Mann ihn bei einer Pause überfiel, auf ihn einstach und mit Alexanders Auto floh. Der Kanadier, der Alanis Morissette als Teenager entdeckt und bei MCA unter Vertrag genommen hatte, wurde in die Notaufnahme eingeliefert. Er musste am Rücken und am Torso operiert werden. Am 1. Januar 2021 wurde er wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Derzeit erholt er sich in seinem Haus in Redondo Beach.

Posttraumatisches Stresssyndrom als Folge

„Meine Frau kümmert sich um mich, darüber bin ich glücklich", erklärt Alexander gegenüber „Billboard". „Meine Wunden heilen. Ich hatte eine kollabierte Lunge, ebenso wie Stichwunden. Sie mussten mir einen großen Schlauch in die Brust legen, um die Lunge wiederherzustellen. Ich mache etwas durch, von dem alle sagen, es sei in diesem Fall normal, es nennt sich posttraumatisches Stresssyndrom. Ich habe also gleichzeitig mit meinem Gehirn und meinen Wunden zu tun, aber es geht mir gut. Ich denke, ich komme wieder in Ordnung. Es wird nur ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu erholen, sowohl mental als auch körperlich". Wie er erklärt, habe ihn seine Frau im Krankenhaus aufgrund der Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen nicht besuchen dürfen.

Täter baute Unfall

Der Täter – ein dreißigjähriger Mann aus Minneapolis – wurde indes gefasst . Er raste auf der Flucht in ein anderes Fahrzeug, in zwei Telefonmasten und schließlich in eine Wand. Alexander dazu: „Also, dieser Typ hat zwei Haftbefehle wegen versuchten Mordes in Minneapolis. Er floh aus Minneapolis, kam nach Kalifornien und ich bin sein drittes Opfer versuchten Mordes, aber jetzt haben sie ihn wenigstens, weil er einen Unfall hatte. Ich bin durch die Hölle gegangen, aber ich habe das Gefühl, dass ich ihn erwischt habe.“