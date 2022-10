Album „Only The Strong Survive“: Bruce Springsteen covert „Don’t Play That Song“ von Ben E. King

Mit „Don’t Play That Song“ hat Bruce Springsteen das dritte Stück zu seinem bald erscheinenden Cover-Album „Only The Strong Survive“ veröffentlicht. Das Musikvideo zu „Don’t Play That Song“ zeigen wir hier.

Seine 21. Studio-Platte wird am 11. November erscheinen. Darauf widmet sich der Musiker neu aufgenommenen Soul- und R&B-Klassikern. Bisher hat Springsteen dazu im September und Oktober bereits die Auskopplungen „Do I Love You (Indeed I Do)“ (Frank Wilson) und „Nightshift“ (The Commodores) geteilt. Die Produktion hat Springsteen gemeinsam mit Ron Aniello übernommen.

Die Geschichte hinter „Don’t Play That Song“

Ursprünglich wurde der Soul-Klassiker von Ahmet Ertegun und Betty Nelson komponiert. Erstmalig aufgenommen und veröffentlicht hat das Stück dann Ben E. King, der Ehemann von Nelson, 1962. Danach entstanden immer wieder Neuinterpretationen – zum Beispiel von Aretha Franklin 1970.

Auch Musiker*innen, wie Keith Locke and The Quests, Adriano Celentano und Mariah Carey haben den Song bereits performt. Sam Moore und Bekka Bramlett nahmen 2006 außerdem ein Duett dazu auf.

Das Tracklisting zu „Only The Strong Survive“

Only the Strong Survive Soul Days feat. Sam Moore Nightshift Do I Love You (Indeed I Do) The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore Turn Back the Hands of Time When She Was My Girl Hey, Western Union Man I Wish It Would Rain Don’t Play That Song Any Other Way I Forgot to Be Your Lover feat. Sam Moore 7 Rooms of Gloom What Becomes of the Brokenhearted Someday We’ll Be Together

