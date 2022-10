Album „Only The Strong Survive“: Bruce Springsteen covert „Nightshift“ von den Commodores

Bruce Springsteen hat einen weiteren Vorboten von seinem kommenden Soul-Coveralbum veröffentlicht. Am Freitag gab der Boss als zweite Single seine Version vom Song „Nightshift“ von den Commodores heraus. Das Album „Only The Strong Survive“ soll am 11. November erscheinen.

Empfehlung der Redaktion Alle strahlen: Bruce Springsteen spielt drei Songs live mit den Killers

In einem begleitenden Statement hieß es, der Track sei „eine essentielle Songauswahl in der frühen Kreation von ‚Only the Strong Survive‘“. Er habe Springsteen, seinen Produzenten Rob Aniello und den Sound Engineer Rob Lebret dazu inspiriert, sich für dieses Album „The Nightshift“ zu nennen. „Ich verpasste dem Gesang meinen eigenen Fingerabdruck, und mein Team hat einige der schönsten Songs im amerikanischen Pop-Katalog gemeistert und klanglich modernisiert“, sagte Springsteen zum Album.

Schon im September hatte Springsteen als erste Single „Do I Love You (Indeed I Do)“ veröffentlicht, das im Original von Frank Wilson stammt. Das Album besteht aus Songs US-amerikanischer Soulsänger und -bands wie Jerry Butler und The Four Tops. Begleitet wird Springsteen von den Bläsern der E Street Band, dazu kommt etwa ein Feature von Soulsänger Sam Moore.