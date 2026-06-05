Alex Warren, das „Wildchild“ – Neues Album & Single „Passenger“

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Noch während seiner groß angelegten Welttournee setzt Alex Warren direkt zum nächsten Schlag an: Die Tour „Finding Family on the Road“ ist nicht einmal beendet, schon steht der nächste Termin im Kalender des Musikers fett markiert. Derzeit zieht Warren noch durch Nordamerika, bevor es im August weiter nach Neuseeland und Australien geht. Mittendrin: der Release seines neuen Albums „Wildchild“ sowie seine neue Single „Passenger“.

Von Platz eins direkt ins nächste Projekt

Erst letztes Jahr erschien sein Debütalbum „You’ll Be Alright, Kid“ vollständig und platzierte sich in den oberen Chart-Rängen: Platz fünf auf den US-Billboard-Charts und Platz eins in Großbritannien. Nun kündigt Warren „Wildchild“ an. Das neue Album soll am 28. August die das Licht der Welt erblicken und ist bereits zur Vorbestellung erhältlich. Auf der Platte finden sich zwei alte Bekannte: „Fever Dream“ und „Fine Place to Die“, die als Singles bereits erschienen sind, werden ebenfalls vertreten sein.

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Von Skatevideos zum Musikstar

Alex Warren wurde ursprünglich durch seinen YouTube-Kanal bekannt, auf dem er mit Skateboard-Videos und Video-Tagebüchern seine Karriere startete. Mit 17 Jahren durchlebte der Kalifornier eine schwere Zeit: Nach einem Streit mit seiner Mutter war er vorübergehend obdachlos und schlief in den Autos seiner Freunde. Dieser Einschnitt hielt das zielstrebige Talent jedoch nicht auf. Später war er einer der Mitgründer der Hype-House-Community auf TikTok und baute so seine Fanbasis weiter aus.

Erst 2021 begann Warren, persönliche Erfahrungen in Musik zu verarbeiten und zu veröffentlichen. Durch seine große Reichweite im Netz fanden seine Songs schnell Hörer. Den großen Durchbruch und weltweite Top-Platzierungen erreichte er schließlich mit seiner Single „Ordinary“, die 2025 erschien.

„Passenger“: Heimweh auf Tour?

Die dritte Single von „Wildchild“ ist „Passenger“ . Der Song begleitete die Album-Ankündigung und reiht sich mit „Fever Dream“ in die Gute-Laune-Tracks des Werks ein. Der Klang ist upbeat und schwungvoll. Thematisch dreht sich „Passenger“ um das Gefühl, auf den Beifahrersitz verbannt zu sein und die Kontrolle über das eigene Steuer zu verlieren: „How do I drive from the Passenger side?“

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Die Strophen schildern währenddessen den aufrichtigen Versuch, Beziehung und Karriere zu vereinen – ständig unterwegs zu sein und das eigene Zuhause zu vermissen: „But I miss the way the night sounds back on the coast … Yeah, I miss a lot of things, but I miss you the most.“ Ein Gefühl, dem sich der vielbeschäftigte Sänger sicherlich verbunden fühlt.