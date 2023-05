Tina Turner ist im Alter von 89 Jahren in Zürich verstorben. Mit „Goldeneye“, dem Titellied für den gleichnamigen James-Bond-Film, schrieb sie sich auch als Musikerin in die Filmgeschichte ein. Doch neben ihrer Karriere als Sängerin war Turner auch als Schauspielerin aktiv.

„Tommy“ (1975)

In diesem surrealistischen Musical von 1975 spielt Tina Turner unter anderem an der Seite von Oliver Reed, Eric Clapton, Elton John und Jack Nicholson. Der Film beruht auf der gleichnamigen Rockoper von The Who aus dem Jahr 1969. Die Hauptrolle übernahm Roger Daltrey, Mitbegründer und Sänger der Band. Tina Turner verkörpert die Rolle der „Acid Queen“, einer fragwürdigen Wunderheilerin, die Tommy mithilfe von LSD von seiner psychosomatischen Blind- und Taubheit befreien will. Was folgt, ist ein ekstatischer Drogenrausch durch die verwirrende Welt eines traumatisierten Jungen. Die „Acid Queen“ war die erste Filmrolle Tina Turners.

„Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ (1978)

Drei Jahre nach dem Erfolg von „Tommy“ wirkte Tina Turner in einem weiteren Musikfilm mit. In „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ geht es um eine Band aus einer Kleinstadt, die sich im Kampf gegen die korrupte Musikindustrie durchsetzen muss. In dieser Hommage an die Beatles, die auch die Filmmusik beisteuerten, spielt Peter Frampton die Hauptrolle. Die namensgebende „Lonely Hearts Club Band“ wird durch die Bee-Gees-Brüder realisiert. Tina Turner schenkte dem Film mit ihrer Nebenrolle ihren Gesang und ihre unvergleichliche Bühnenpräsenz. Weitere Gastauftritte erhielten auch Alice Cooper als „Father Sun“ und Aerosmith.

„Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel“ (1985)

Ihre erste große Filmrolle erhielt Tina Turner in dem 80er-Jahre-Klassiker „Mad Max“ . In diesem dystopischen Abenteuerfilm spielt sie Mel Gibsons Antagonistin „Aunty Entity“. „Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel“ ist der dritte Teil der australischen Filmreihe von Regisseur George Miller. Tina Turner verkörpert in diesem Teil die Rolle der „Aunty Entity“, der Herrscherin von Bartertown, einer postapokalyptischen Stadt in Australien. Mit ihrer Figur mimt Turner erneut eine Bösewichtin, wie bereits im zehn Jahre zuvor erschienenem Musical „Tommy“. Mit „We Don’t Need Another Hero“ steuerte sie auch den Titelsong zum Film bei.

„Last Action Hero“ (1993)

Einen Cameo-Auftritt übernahm Tina Turner in der Action-Komödie „Last Action Hero“. In diesem abenteuerlichen Streifen wird ein junger Filmfan in die fiktive Welt seiner Lieblings-Actionfilmfigur, gespielt von Arnold Schwarzenegger, entführt. Wieder einmal ist die Queen of Rock’n‘Roll eine Anführerin. Sie stellt in „Last Action Hero“ die Bürgermeisterin von Los Angeles. Der Film ist eine Actionfilm-Parodie und wurde zum Sommer-Blockbuster von 1993. Neben Tina Turner sind auch Sharon Stone, Chevy Chase und Ian McKellen mit von der Partie.