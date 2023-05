TV-Tipp: „Tina Turner – One Of The Living“ auf MDR

American R&B and Pop singer Tina Turner performs onstage at the Rosemont Horizon, Rosemont, Illinois, June 12, 1984. (Photo by Paul Natkin/Getty Images)

In der Mediathek des MDR gibt es aktuell eine Dokumentation zu sehen, die das Leben der jüngst verstorbenen Tina Turner portraitert. „Tina Turner – one of the living“ erschien auf der MDR-Website des „Mitteldeutschen Rundfunk“ im August 2022. Sie spürt den Wendepunkten und Tragödien im Leben der Musikerin nach.

Der Film „zeigt die Überlebensgeschichte einer Kämpfernatur“, wie in der Beschreibung auf der Seite geschrieben steht. „Ungeliebt von der eigenen Mutter, jahrelang gedemütigt und misshandelt von ihrem ersten Ehemann. Tina Turners Weg zum Ruhm ist von Tragödien gepflastert. Ihr Leben voller Bruchstellen und Neuanfänge.“ Die 52-minütige Dokumentation kann man hier ansehen.

Mehr über Tina Turner

Tina Turner verstarb am Mittwoch, 24. Mai, im Alter von 83 Jahren in Zürich. Die „Queen of Rock ’n‘ Roll“ hat mit ihrer gewaltigen Stimme und ihrer überschäumender Energie ein Millionenpublikum in Ekstase versetzt. Nach einer Abschiedstournee 2009 zog sie sich im Alter von 70 Jahren ins Privatleben zurück. Sie genoss nach eigenen Angaben nach Jahrzehnten harter Arbeit fortan das Leben ohne Verpflichtungen. Turner lebte in der Schweiz mit ihrem deutschen Ehemann.