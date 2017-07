Alt-J: Tour 2018 – Tickets und Termine hier

Alt-J kommen im Januar 2018 für vier Auftritte nach Deutschland. Die Bann wird in der Sporthalle in Hamburg (16.01.), im Palladium in Köln (17.01.), in der Max-Schmeling-Halle in Berlin (18.01.) und in der Olympiahalle in München (19.01.) auftreten.

Weiterlesen Hurricane 2017, Sonntag: Fotos von Alt-J, Wolfmother, Casper, Mando Diao und mehr Sehen Sie hier: die schönsten Fotos vom Hurricane-Sonntag in Scheeßel.

Bei der Tour wird die Band um Joe Newman, Gus Unger-Hamilton und Thom Green natürlich auch Songs ihres aktuellen Albums „Relaxer“ spielen. Tickets gibt es im Pre-Sale ab dem 05.07. um 11 Uhr exklusiv über eventim.de. Der allgemeine Vorverkauf startet ab dem 07.07. um 11 Uhr.

Alt-J: Deutschlandtour 2018: