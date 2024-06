Die schwedische Singer-Songwriterin Amanda Bergman veröffentlichte am 7. Juni ihr zweites Album „Your Hand Forever Checking On My Fever“. Im September wird sie mit neuer und alter Musik in Berlin, Köln und Hamburg auftreten, präsentiert von ROLLING STONE.

Bergmans Karriere begann unter ihrem Künstlernamen „Idiot Wind“. Als Amanda Bergman trat sie zunächst gemeinsam mit ihrer Band Amason auf. Als sie mit eben dieser 2016 für deren Album „Sky City“ den schwedischen Grammy gewann, fing sie an sich auf ihre Solo-Karriere zu konzentrieren.

Im selben Jahr veröffentlichte die heute 36-jährige ihr Solo-Debüt-Album „Docks“, unter ihrem eigenen Label „Cow Cow“. Der Name des Labels hört sich nicht nur an wie die deutsche Kuh, es befindet sich ganz in der Nähe von so einer.

„Cow Cow“, ist nämlich wie die Sängerin selbst auf einer Farm im ländlichen Schweden angesiedelt. Dort schreibt, komponiert und musiziert Amanda Bergman ihre träumerischen Lieder. Zum Ende dieses Sommers, verlässt sie ihre Heimat für ein paar Abende um bringt ein bisschen romantisches Schweden-Flair nach Deutschland zu bringen.

Amanda Bergman Konzert-Termine Deutschland