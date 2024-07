Am 16. und 17. Juli findet zum zehnten Mal der Amazon Prime Day statt. Zwei Tage lang haben Amazon-Prime-Mitglieder die Möglichkeit, unzählige Produkte quer durch das Amazon-Sortiment (von Elektronik bis zu Haushaltswaren) zu teils stark reduzierten Preisen zu erwerben. Der Anlass ist Amazons Geburtstag – der 15. Juli. Auch Audio-Aficionados sollten sich den Prime Day, eigentlich ja: die Prime Days, im Kalender notieren, denn auch in Sachen Bluetooth-Speaker und anderem HiFi-Equipment sind einige Schnäppchen garantiert.

Weil so ein rundes Jubiläum aber noch gebührender gefeiert werden muss, hat Amazon bereits jetzt viele Vorab-Angebote parat, die wir euch an dieser Stelle genauer vorstellen wollen. Achtung: Schaut am 17. Juli unbedingt nochmal in diesen Artikel, denn dann zeigen wir euch das eigentliche Prime-Day-Programm.

ALLE ANGEBOTE

Wer es gerne klein und kompakt mag, der sollte unbedingt einen Blick auf die Anker SoundCore 2 werfen. Der kompakte USB-Speaker mit einer Lautsprechergröße von 4,6 Zentimetern ist sowohl für den Indoor- als auch für den Outdooreinsatz bestens geeignet. Durch seine kompakte Größe lässt er sich locker in jeder Tasche überall hin mitnehmen. Auch für jede Menge Power ist gesorgt: 20 Stunden Spielzeit sind mit einer Akkuladung möglich. Geladen wird dieser via Mikro-USB-Kabel. Weil so ein Minispeaker im Freien durchaus schon mal nass werden kann, ist er IPX7 wasserdicht. Für die stabile Verbindung sorgt hier Bluetooth 4.2, und duale Basstreiber sorgen dafür, dass er trotz seiner Größe auch ordentlich „wumms“ hat. Der Anker SoundCore 2 Bluetooth Lautsprecher ist in mehreren Farben erhältlich. Die günstige Variante ist die schwarze Ausführung.

Anker SoundCore 2: -31 %. Preis: 41,99 € statt 28,99 € UVP

JETZT KAUFEN

Ebenfalls im Angebot ist der SoundCore Mini 3 von Anker. Er unterscheidet sich durch seine runde Form vom zuvor genannten Modell. Der SoundCore Mini 3 ist ungefähr so groß wie eine Kaffeetasse und kann überallhin mitgenommen werden. Der 360-Grad-Sound lässt sich mit einer eigenen App nicht nur steuern, sondern auch personalisieren. Eine Akkuladung hält 15 Stunden. Übrigens: Wer gerne mehr Power hat, kann bis zu 100 Soundcore-Mini-3-Boxen zusammenschließen und somit eine Wall of Sound errichten. Aber auch alleine kann sich der Mini 3 sehen und vor allem hören lassen! Auch hier gibt es mehrere Colorways.

SoundCore Mini3 (schwarz): -28 %. Preis: 28,99 € statt 39,99 € UVP.

JETZT KAUFEN

Oder soll es eine Nummer größer sein? Dann hat Amazon mit dem W-KING 2 eine große Bluetooth-Lautsprecherbox im Angebot, die eine Leistung von 250 Watt verspricht. Perfekt für die Beschallung einer Party. Aber damit nicht genug: Die Box ermöglicht es, dynamische Mikrofone, Gitarren und andere Instrumente mit 6,35-mm-Buchsen anzuschließen. Der EQ kann, genauso wie mehrere Bassmodi, dem eigenen Geschmack angepasst werden.

W-KING Lautsprecherbox: -15 %. Preis: 288,14 € statt 338,99 € UVP.JETZT KAUFEN

Auch von W-King, allerdings etwas kompakter, ist diese 50-Watt-Bluetooth-Lautsprecherbox. Mit ihr kann man nicht nur Räume beschallen, sondern auch Anrufe annehmen – sie dient bei Bedarf als Freisprechanlage oder als Audio-Steuerzentrale für dein Handy.

W-King Bluetooth Lautsprecher: -4%. Preis: 85,99 € statt 89,99 €.JETZT KAUFEN

Der Amazon Echo Spot im Angebot

Amazon lockt aber auch mit einem Produkt aus dem eigenen Haus: Der Amazon Echo Spot (2024) ist weit mehr als ein Lautsprecher. Er ist gleichermaßen Wecker, Display für Smart-Home-Geräte und Schnittstelle für Alexa. Du willst deine Lieblingsmusik abspielen? Dich von deiner aktuellen Lieblingsband wecken lassen? Das Licht in deinem Smarthome dimmen? Oder Podcasts und Hörbücher abspielen? All das ist mit dem Amazon Echo Spot möglich.

Amazon Echo Spot (2024): -42 %. Preis: 54,99 € statt 94 99 €.JETZT KAUFEN

Prime Day 2024: Die wichtigsten Fragen

Wann findet der Prime Day statt?

Der 10. Prime Day findet am 16. und 17. Juli 2024 statt. Bereits in den Tagen davor bietet Amazon viele preislich reduzierte Produkte an.

Wie kann ich am Prime Day teilnehmen?

Wer vom Prime Day profitieren will, muss ein Prime-Abo abgeschlossen haben.

Wieviel kostet ein Prime-Abo?

Ein Prime-Abo kostet derzeit monatlich 8,99 € oder jährlich 89,90 €. Ein Abo bietet mehrere Vorteile – etwa schnellere und oft kostenfreie Lieferung.

Kann ich ein Prime-Abo auch testen?

Ja, das geht! Wer das Ganze erst einmal ausprobieren will, kann das 30 Tage lang kostenlos tun.

JETZT TESTEN