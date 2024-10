Horrorfilm-Klassiker im Super-Sonderangebot

Halloween steht vor der Tür. Das lädt natürlich nicht nur dazu ein, Süßigkeiten zu sammeln oder in Kostüme zu schlüpfen, sondern auch wieder ein paar Schauderstreifen zu sehen. Zur Herbstzeit gibt es bei Amazon Prime Video einen großen Schatz an Klassikern des Horrorfilms zu einem besonders günstigen Preis (3,99 bis 5,98 Euro). Zeit, ein paar Perlen (wieder) zu entdecken.

ROLLING STONE listet 10 Filme im Prime-Video-Programm, die sich zu Halloween lohnen

The Descent

Eine Extremsport-Clique, bestehend aus sechs jungen Frauen, unternimmt eine Klettertour in eine bislang unerforschte, abgelegene Höhle. Als ihnen der Rückweg durch herabfallende Felsen versperrt wird, dringen sie auf der Suche nach einem Ausgang tiefer in das weit verzweigte Höhlensystem vor. Aus dem Abenteuertrip wird der schlimmste Alptraum: Ein kompromissloser Überlebenskampf beginnt.

ROLLING STONE meint: Klaustropphobischer Adrenalin-Schocker, bei dem es kaum ein Entrinnen gibt. Wenn es ums Überleben geht, sind schon viele Höhlenkilometer durchkämmt und so einige Schweißtropfen geflossen. Eine feministische Sicht aufs Horrorgenre und ein hochsymbolisches Ende gibt es noch dazu.

Midsommar

Gemeinsam mit ihrem Freund und seiner Clique begibt Dani sich auf ein Mittsommerfestival in Schweden. Den anfänglich idyllischen Eindruck löst schnell Unbehagen ab: Die Dorfbewohner verhalten sich merkwürdig. Was als puritanisches Fest der Liebe und Glückseligkeit beginnt, nimmt eine unheimliche Wendung, die das sonnengeflutete Paradies bis in die Eingeweide erschüttert.

ROLLING STONE meint: Angst und Schrecken bei grellem Tageslicht! Der Schweden-Horror ist politische Parabel und das Psychogramm einer gescheiterten Beziehung in einem und beeindruckt auch mit seinem Soundtrack (The Haxan Cloak). Das Bild von Florence Pugh im Blumenkleid mit süßsaurem Lächeln geht einem nie mehr aus dem Kopf.

X

Texas 1979. Eine Gruppe junger Filmemacher macht sich auf den Weg zu einer abgeschiedenen Farm mitten im Nirgendwo, um dort endlich den Film zu drehen, der ihnen zum Durchbruch verhelfen soll – ein Porno.

ROLLING STONE meint: Ti West ist einer der stärksten Regisseure der neuen Horrorfilm-Welle aus den USA. Er lässt sich für seine bissige, auch sehr komische Hommage an die Slasher-Filme der 70er viel Zeit und hat mit Mia Goth, Jenna Ortega und Brittany Snow eine Killer-Besetzung. Danach gleich das Prequel „Pearl“ schauen.

5 Zimmer Küche Sarg

Die Vampire Viago, Vladislav, Deacon und Petyr teilen sich eine Villa in Wellington. Abgesehen vom fehlenden Spiegelbild, einseitiger Ernährung und gelegentlichen Auseinandersetzungen mit Werwölfen unterscheidet sich ihr Alltag kaum von dem einer ganz normalen WG: Streitereien um den Abwasch und gemeinsame Partynächte stehen täglich auf dem Programm. Als der 8000-jährige Petyr den coolen Mittzwanziger Nick zum Vampir macht, müssen die anderen Verantwortung für den impulsiven Frischling übernehmen und ihm die Grundregeln des ewigen Lebens beibringen.

ROLLING STONE meint: Die groteske Vampir-WG-Nummer ist eine schöne Abwechslung für ein völlig leergesaugtes Genre. Die neuseeländische Mockumentary von Jemaine Clement und Regie-Shootingstar Taika Waititi ist so etwas wie „Spinal Tap“ mit spitzen Zähnen.

Sie leben!

Der einfache Arbeiter John Nada entdeckt Unglaubliches: Durch eine Sonnenbrille sieht er in den Gesichtern der Menschen verzerrte Skelettschädel. Hinter den alltäglichen Zeitungs-, Fernseh- und Werbeslogans sieht er Verhaltensbefehle aufleuchten. Die Welt scheint sich in der Hand von außerirdischen Wesen zu befinden. Mit einem Arbeitskollegen will er die Aliens bekämpfen.

ROLLING STONE meint: John Carpenters satirische Kapitalismuskritik fiel zu seiner Zeit durch, wirkt heute prophetisch. Es gibt einen legendären Sinnlos-Fight zwischen Hauptdarsteller Roddy Piper und Keith David. Dazu Sprüche wie „Ich bin hier, um Kaugummi zu kauen und Arschtritte zu verteilen, und mein Kaugummi ist alle“. Trotz unfreiwilliger Komik und schlechtem Ruf: Muss jeder, der „Halloween“ und „The Thing“ mag, gesehen haben.

The Texas Chainsaw Massacre

Eine Gruppe junger Leute, die durch das ländliche Texas reist, trifft auf eine kannibalistische Familie. Als ihnen der Treibstoff ausgeht, werden sie von Leatherface, einer verstörenden Figur mit Maske und Kettensäge, gejagt und terrorisiert. Mehrere Gruppenmitglieder werden brutal ermordet, und die Überlebenden müssen um ihr Leben kämpfen, um der Gewalt zu entkommen.

ROLLING STONE meint: Der Film wurde nicht umsonst ins Archiv des Museums Of Modern Art in New York aufgenommen. Mit minimalistischen filmischen Mitteln schöpft Regisseur Tobe Hooper einen grimmigen Realismus ab, der roh und intensiv ist wie in keinem anderen Film. Feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag. Der unberechenbare Leatherface ist einer der ikonischen Bösewichter des Horrors.

Videodrome

In dem satirisch angehauchten Sci-Fi-Horror geht es um eine Fernsehsendung, die ihre Zuschauer verführt und manipuliert, um auf diabolische Weise Kontrolle über sie auszuüben.

ROLLING STONE meint: Einer von David Cronenbergs visionärsten Filmen, auch wenn die Konsumkritik zuweilen platt daherkommt. Die Vorstellung, dass Technologie unsere Wahrnehmung verändert, wird hier zum bezwingenden Body-Horror. Der kanadische Regisseur macht psychische Schäden sichtbar.

A Tale Of Two Sisters

Zwei Schwestern waren seit dem Tod ihrer Mutter in einer Heilanstalt und kehren nun zu ihrem Vater zurück. Auf die beiden wartet bereits die verhasste Stiefmutter und schon in der ersten Nacht gehen unheimliche Dinge in dem Haus vor sich, denn ein unbekanntes Wesen scheint im Verborgenen zu lauern.

ROLLING STONE meint: Kabinettstück des K-Horrors. Ein südkoreanisches Märchen bildet die Grundlage für einen Film gewordenen Schauerroman, der als Familiendrama daherkommt und sich von Minute zu Minute in einen echten Albtraum verwandelt. Die ans Tageslicht kommenden Geheimnisse symbolisieren stark unterdrückte Gefühle.

Shining (US-Fassung)

Eine Familie fährt in ein abgelegenes Hotel, um dort den Winter zu verbringen. Dort angekommen lassen böse und spirituelle Kräfte den Vater schließlich gewalttätig werden und der übersinnlich begabte Sohn hat schreckliche Vorahnungen aus der Vergangenheit und Zukunft.

ROLLING STONE meint: Die von Stanley Kubrick in den USA freigegebene Fassung des Films enthält 23 Minuten mehr Material, das vor allem die Vorgeschichte veranschaulicht und einige unheimliche Ereignisse im Overlook-Hotel sichtbarer macht. Sieht man einmal und kommt zu dem Schluss: Die europäische Variante ist besser – weil stringenter.

Begierde

Miriam (atherine Deneuve), eine jahrhundertealte Vampirin führt mit ihrem Liebhaber John (David Bowie) ein unsterbliches Leben. Miriam sucht jedoch nach einer neuen Partnerin, um ihre Einsamkeit zu bekämpfen, und beginnt eine leidenschaftliche Beziehung mit Dr. Sarah Roberts (Susan Sarandon), einer Gerontologin. Als John schnell altert und stirbt, versucht Miriam, Sarah in ihr übernatürliches Leben einzuführen.

ROLLING STONE meint: Tony Scotts Regiedebüt nimmt die erotische Komponente des Vampirstoffs ernst. Zugleich zeigt er Unsterblichkeit als bitteren Fluch. Vieles ist bei Nicolas Roegs „Performance“ geklaut und die Werbeästhetik wirkt heute etwas seifig, aber die fast etwas absurd besetzte Ménage-à-trois macht viel her.